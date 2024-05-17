世界最佳年輕大學排名出爐 無醫學院私大中元智排首位

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英國泰晤士報高教特刊（Times Higher Education, THE）日前公布「2024世界最佳年輕大學排名」（Young University Rankings），針對全球1171所創校未滿50年的年輕大學，就「教學（Teaching）」、「研究環境（Research environment）」、「研究品質（Research quality）」、「產學（Industry）」、「國際視野（International outlook）」五大面向進行評比。全球計673所大學進入排名，國內計18所大學入榜。元智大學今年名列全球第310名、全國第7名，於國內無醫學院之私立大學中持續名列第1名。

鑑於近年國際大學排名廣受重視，部分國家為提升排名出現垃圾期刊論文及自我引用等亂象，THE之2024各類排名，已大幅修正排名方法，在「研究品質」面向下，除原有之「論文引用（Citation）」指標外，新增「研究實力（Research Strength」、「研究卓越（Research excellence）」、「研究影響力（Research influence ）」三項指標，並配合調整各面向指標之權重。

由於我國大學普遍重視學術研究品質，今年THE研究面向的排名方法調整，使得台灣各大學的全球排名大幅躍升。以元智大學為例，今年全球排名第301名，較去年進步134名，該校近年持續增聘優秀外籍教師、招收優秀外籍研究生、推動本地生出國研習等，加速教學研究之國際化。去年10月史丹佛大學公布「全球Top 2％頂尖科學家」，元智即有14位教授入榜，占全校教師4.73％，獲獎率為全國大學第10名、非醫學類私校第1名。

元智大學校長廖慶榮表示，面對全球高等教育競爭，元智大學擬定國際化發展藍圖，包括擴大招生外籍研究生及大學生、因應校園國際化並推動EMI全英語課程學習環境，元智大學籌辦「千人出國計畫」，預計選送至少一千名學生，提供獎助學金，鼓勵同學積極參與國際交流學習提供本地生出國學習機會、延攬優秀海外師資、營造國際化友善環境等，成為一所最國際化的大學。

廖慶榮說，本校積極與科技巨擘合作、設立企業書院、設計三創與通識跨域課程，瞭解產業對數位雲端人才的渴求，推動雲端教育，讓學生成為世代亟需人才，加上遠東集團相關資源的綜效發揮，陸續推動微軟（Microsoft）教育者計畫與谷歌（Google）「雲端人才搖籃計畫」，和亞馬遜「AWS雲創學院計畫」，課程創新結合人機對話模型，如ChatGPT，快速解答問題及提出可行方案，激發學生創造力，提升學生人工智慧應用能力，致力讓所有學生成為符合環境所需、具高競爭力的人才。