窺探文物修復奧秘 科工館每周都有實境展演

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博物館所收藏的各式文物，都會面臨修護需求，而修護過程對民眾來說既神秘又遙遠，國立科學工藝博物館內的「開放式典藏庫」自今年5月起，於每周二上午推出科技文物修護展演，除能近距離觀看文物修護過程，更能與修護人員互動問答，加深對文物修護認識。

科工館表示，館內地下1樓的「開放式典藏庫」平時開放民眾自由參觀，除展出多樣各式科技文物，也推出各式工作坊活動，包含地震儀、活字排版、印刷術等活動，今年5月起每週二上午9點半到11點半，更推出典藏庫現場進行科技文物的修護展演。

有別於一般修護文物展，民眾是透過玻璃窗觀看，科工館表示，典藏館文物修護展演方式，有別於其它館所的形式，可直接與修護人員進行對話與詢問，了解各種材質的文物保存維護觀念與做法的活動，能加深民眾對文物修護的認識。

科工館說，安排的第一檔修護文物，是代表著科工館開館初期的那一對伴隨大家一起成長的「鐵克納」與「賽恩絲」機器人，因內部零件老舊，機器人已於2018年退役成為科工館的典藏文物，於今年再度上工與民眾見面，但因年事已高須定期保養與維修，因此安排在每個月的第2個星期二在進行修護展演，其餘時段也會有各式文物進行修護，歡迎有興趣民眾於每周二到科工館參觀。