長榮航空攜手中原大學 「飛‧淨未來」大秀學子創意

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮航空再度攜手中原大學舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，17日在松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，由長榮航空孫嘉明總經理及中原大學張光正董事長共同主持；同時以企業永續理念為主軸，自5月17日至20日為期四天舉辦「飛‧淨未來」展覽，展出競賽優秀作品，以及長榮航空各項企業永續成果，期盼展現環保、創新、再生與教育的價值。

長榮航空每年有近1,200只以上各類型貨盤、貨櫃以及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品需進行汰換，因此於2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生思考如何妥善處置這些汰除貨盤櫃及附屬品，並且當作設計素材進行創作，最終吸引333件作品競逐，獲得熱烈迴響，因此今年擴大舉辦，並將作品移師松菸展出。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷的威脅，我們認為打造永續共好的生活環境刻不容緩，積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機以提供更卓越的低碳運輸服務。此次與中原大學二度合作，在去年的基礎下擴大至全國競賽，並透過『飛‧淨未來』展覽展現創作成果，讓參賽同學的優秀作品被更多人看見，更期盼這些創意未來有機會付諸實現。」

今年競賽自1月9日開跑，共分為「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品的設計元素除了航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，此次還新增機上毛毯，以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，共有26所大專院校，近600名參賽者報名參加，由業界專業設計師資組成評審團嚴謹評分，最終選出120件決賽作品，並再從中挑選20件優秀作品進行頒獎，長榮航空也特別大手筆提供33張機票作為競賽獎項，最大獎為2張全球不限航點來回豪華經濟艙機票，讓設計界優秀的明日之星有機會前往海外展開藝術文化體驗與交流。

本屆空間設計組大獎由中原大學鄒采廷同學以作品「城市代碼CODE」再度蟬聯冠軍，他將貨盤櫃組裝為城市中可移動的插件，提供旅人和民眾休憩空間，獲評審一致好評。同組別金獎得主為大葉大學黃轍諺同學的「書の森」，創意來自以行動圖書館促進城鄉知識交流。商業產品設計組金獎由中原大學的鄭詠心同學以「日衣寄夜」獲得，以機上環保毛毯改造成兼具背包和睡袋的產品，讓無家者方便攜帶並保持溫暖。

長榮航空積極落實企業永續，特別結合競賽舉辦的「飛．淨未來」展覽，除了安排講座邀請得獎師生與民眾分享創作心得，現場也展示平常少見的航空貨盤櫃等裝備，透過光雕投影、互動裝置、精美圖文詳細介紹長榮航空在企業永續的努力成果，也展出與供應商共同開發的機上環保服務用品，包括以回收塑膠瓶製成的ecoTHREAD ™環保毛毯，還有採竹纖維製成觸感柔軟舒適的環保餐巾紙、使用環保紙杯及evian環保無標籤礦泉水，為環保盡一份心力。

「飛．淨未來」展覽特別以三款除役航空貨櫃打造的「咖啡屋」、「飛書站」及「DIY手作教室」，其中「咖啡屋」將提供獲永續供應鏈管理認證的illy精品咖啡供民眾享用；「飛書站」主打長榮航空環保電子化書庫EVA e-Library供民眾下載體驗，並與著名出版商合作推薦精選圖書，共同推廣全民閱讀；「DIY手作教室」將在展覽期間推出手作課程，歡迎親子共同創造屬於自己的文創作品！