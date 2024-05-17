Acer推出Swift Go 14 AI特規筆電 PCHome24購物獨賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏碁全新AI特規機Acer 14吋Swift Go 14（SFG14-72–53AL）筆記型電腦，具鋁合金銀色外殼，重1.32kg、厚度僅14.9mm，機身輕薄又時尚，最高可達15小時全天候電池續航力；搭載Intel Core Ultra 5處理器，並配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，擁有 WUXGA霧面螢幕，內建32GB LPDDR5X 記憶體及512GB PCIe Gen4 SSD，建議售價3萬4900元，於PChome24購物獨家銷售，上市特惠價2萬9900元。

Swift Go 14特規機具備14 吋2.2K WUXGA 16:10 IPS霧面LED螢幕，擁有300 尼特（nit）亮度並支援100% sRGB，顏色精準；更配有多元連接埠，包括兩個USB Type-C（Thunderbolt 4/USB 4）、HDMI 2.1，並配備一個MicroSD插槽，支援Wi-Fi 6E連線。此外，環境友善的OceanGlass觸控板原料均由海廢回收塑膠製成，觸動操作便利又環保。

Swift Go 14擁有多元AI技術：透過1440p QHD網路攝影機，進行影音串流或視訊會議時，反應靈敏、耗能更少；藉由Acer PurifiedVoice降低背景噪音、Acer PurifiedView使畫面呈現最佳效果，包括模糊背景、自動取景以及視線校正。當偵測到筆電鏡頭或麥克風啟用時，全新Acer QuickPanel功能會自動迅速切換成視訊會議的設定；此外，全新Acer AlterView則能利用AI生成的深度圖將2D圖像轉變為具3D效果的動畫桌布，並從多個角度觀賞；而Windows Copilot強大的AI功能更可滿足工作、創作及娛樂需求。