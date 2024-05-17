碧潭水舞登場！107天不間斷打造新北專屬大秀

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「2024碧潭水舞」17日晚間盛大登場，新北市長侯友宜出席碧潭水舞啟動儀式，水舞展演至8月31日止，連續107天不間斷。首波登場的裝置水舞演出時間為晚間6時30分至9時，每晚有6場，即日起至6月16日間周末假期及端午連假的晚間7時，還有「優人神鼓青年優人」帶來人水共舞演出，讓遊客大飽眼福。

侯友宜表示，碧潭水舞連續9年在新店溪水域施放演出，每年推出創新、美妙的事物與民眾分享，今年特別邀請國際級的台灣品牌團隊「優人神鼓」，首度與水舞攜手展演人水共舞。

觀旅局長楊宗珉說，今年的碧潭水舞季無論白天或夜晚，都有滿滿的精彩的活動。除了晚間水舞演出，白天可攀爬和美山、漫步碧潭吊橋、騎新店自行車道；傍晚時分，再到水岸邊欣賞碧潭美麗山水風光。另可探訪新店碧潭的特色景點和店鋪，還有新店景點集章活動，集滿10點則有機會拿到限量紀念品。

觀旅局表示，新北市與台北市今年攜手合作施放煙火，共同點亮大台北夜空，第一波碧潭煙火在5月29日、6月5日及6月12日，連續3個星期三晚間8點施放，每次長達300秒精彩煙火，搭配水舞表演，感受天空和水面交織的絢麗景色。第二波煙火定在8月14日及8月21日施放，水舞結合巨型水上地景裝置，和煙火構成絕美畫面。

觀旅局說明，碧潭水舞季5月17日開幕，一路舉辦至8月31日。活動期間每晚 6點半至9點，每半小時展出一次，每晚6場，會以2首各5分鐘的曲目交錯演出，結合音樂、市集及裝置藝術。

「優人神鼓」以武術、舞蹈表演，揉合萬馬奔騰雄壯鼓聲，搭配躍動搖擺水舞，建構嶄新磅礡多層次的水舞秀，強勁的精神象徵著新北城市的韌性，從5月到8月底，歡迎遊客一起享受浪漫和感動時光。

此外，碧潭水舞季預估吸引大批遊客朝聖，新北警交通大隊提醒，活動地點緊鄰捷運松山新店線捷運新店站，出站左側直行5分鐘至活動會場，或可搭乘公車至捷運新店站。私人車輛可停至新店路周邊停車場，新店路於停車場滿場且人潮大量湧入時，將實施車輛管制，可改停碧潭東岸及西岸停車場，建議多利用捷運或大眾運輸工具前往會場。