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台中市進出口商業同業公會，舉辦113年度理事長盃高爾夫球聯誼賽，林淑中以77桿獲得總桿冠軍，抱回獎金及獎盃一座。

台中市進出口商業同業公會，於15日在台中國際高爾夫球場，舉辦113年度理事長盃高爾夫球聯誼賽，邀請中華民國、台灣省、及宜蘭縣，台南市，高雄縣等各地友會參與，林淑中以77桿獲得總桿冠軍，抱回獎金及獎盃一座。

台中市進出口公會理事長劉宏洲表示，台中市進出口商業同業公會，邀請了中華民國、台灣省、及各宜蘭縣等各地區出口商業同業公會，出席113年度中貿盃高爾夫球聯誼賽，今年因為疫情逐漸趨緩，大家逐漸走出戶外打球，今年全國參加競賽人數近百，比賽競爭激烈，每一個人都望眼欲穿球落入洞，結果由林淑中以77桿獲總桿冠賽、吳宗杰獲淨桿冠軍，潘秋旺淨桿亞軍、楊信育淨桿季軍。其它大獎無數，參與會者，皆大歡喜，盡興而歸.

劉宏洲指出，除了中貿盃高爾夫球聯誼賽外，台中市進出口公會對於公益項目的參與也是積極推廣。如每逢佳節的敬軍嘉惠官兵的活動，更是備受嘉許，參與的理監事們也會自發性的樂捐，每一次敬軍活動的加菜金，或是廟會活動的善款捐助，榮獲國防部敬軍楷模表揚。

台中市進出口商業同業公會入會費高，是全國入會最貴的公會，在全國屬高貴公會，會員當然也享受高等級的待遇，諸如出國旅遊，遊覽車必須三年內，飯店指定五星級以上等級．