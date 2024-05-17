材料-KY： 二醋酸纖維長絲需求旺盛 擬三階段擴大產能

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材料-KY（4763）17日法說會表示，因原物料成本下跌、整合策略發揮，暨產品售價高檔，第一季毛利率約67％，高於過去五年約39％平均水準。在需求強勁，加上持續擴充產能，樂觀看待今年營收再創新高，達雙位數成長，獲利表現更上層樓。

材料-KY指出，二醋酸纖維長絲行業正處於成長期，行業下游需求旺盛，可應用服裝裏料、時裝及高級服裝面料、段類織物和編織物等織物及醫用(醫用紗布)、工業(數據線接頭)。目前行業內企業數量還處於上升階段，對企業增強市場競爭力和保持可持續發展具重要意義。當前醋酸面料已廣泛應用到最近流行的新中式(如：盛唐牡丹)服裝中，醋酸紗線含量高達85％以上。

為此，材料-KY決定在現有產能基礎上，全力擴大醋酸纖維長絲的產能，計畫8月增加480噸、10月再擴增1,200噸，至2025年8月再擴增3,600噸；屆時，阿斯泰克總產能將達到6,000噸／年，使其在醋酸纖維長絲市場占有重要地位。

由於客戶需求暢旺，加上市場上醋酸絲束供給不足，材料-KY對客戶有較佳漲價能力，材料-KY絲束預計7月中旬完成擴增9,000噸產能，2025年1月再擴增9,000噸絲束產能，共計1.8萬噸絲束產能，擴增後絲束產能達到5.5萬噸。

醋片預計2025年第二季完成3.5萬噸醋片產能擴增，使醋片產能達到7萬噸。另東南亞設廠(絲束)計畫，目前正按部就班進行，包含與當地大型菸草 公司洽談合資方式等。

此外，搶進循環經濟商機，材料-KY增加投資研發綠色環保材料，研發可生物降解紡織纖維已有成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，及醋酸纖維長絲之應用，並持續評估其他上下游發展機會。