國科會智慧輔具創新應用交流會助產業打國際盃

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為因應超高齡社會來臨，生活輔具或行動輔具科技已逐漸達成創新的產業商機，工程科技推展中心16日在南港展覽館舉辦「智慧輔具創新應用交流會」，探討輔具科技的未來發展趨勢，並邀請國科會計畫團隊展示最新的研發成果，進行產學媒合，吸引專業人士踴躍報名參加。

國科會工程處醫學工程學門張哲浩副研究員致詞表示，智慧輔具是政府「精準健康」產業政策的一環，國科會工程處配合政策，以實質的科研經費補助推動其發展，並希望藉由產官學研共聚一堂的機會與各界交流，收集思廣益之效。

臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟李淑貞召集人致詞表示，智慧輔具不僅是臺灣的需要，更是全球的需要，希望產官學研能攜手，帶動科研成果落地應用，並向「國際盃」進軍。

工程科技推展中心鄭國順主任致詞表示，本次的活動有產業界共襄盛舉，帶來國內醫療界最新的動態，還有8組國科會計畫成果的技術發表，希望各界與工程科技推展中心並肩，共同促進科研成果的落地應用。

本活動演講陣容包括：台灣醫療暨生技器材工業同業公會陳佩璟理事、馬偕紀念醫院數位醫學部呂宜興主任、強生醫療儀器(股)公司李巧彥董事長、FLH費米智慧家庭孫士閔營運長、康揚(股)公司研發處陳俊右經理、羅東博愛醫院鄧復旦醫療副院長等。

國科會技術展示團隊包括：嘉大機械與能源工程學系丁慶華教授、國研院台灣儀科中心潘正堂主任、高科大電機系李明展助理教授、成大運動科學與高齡健康產業中心林麗娟主任、雲科大設計所林芳穗教授、元智大學藝術中心林楚卿主任、成大醫工系杜翌群教授、前瞻醫材中心邱緯翔研究員、虎尾科大自動化系賴信志教授等，於會場中展示8項輔具科技研發成果，適用產業範圍包括：復健、長照、高齡醫療、溝通輔具、空間感知及智慧生活等。

本活動為「ATLife 2024臺灣輔具暨長期照護大展」系列活動之一，共同主協辦單位包括陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心、臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣訓練取代照顧推廣協會、社團法人台灣健康智能醫療科技發展學會、國立成功大學高齡健康產業中心、國立成功大學前瞻醫療器材科技中心、國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心等。