潭雅神工協會 數位轉型輔導專案說明會 會員參加踴躍

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由TYSIA潭雅神工協會主辦、經濟部產業技術司指導、立法委員楊瓊瓔服務處、工研院智機中心、工研院機械所、精密機械研究發展中心（PMC）協辦的「TYSIA2024數位轉型輔導專案說明會」，5月17日在潭雅神工協會舉行。包括工研院智機中心、機械所、PMC三大法人單位共18家SI廠，進行本年度技術驗證實施辦法以及SI技術服務介紹，提供會員廠商完整的數位轉型及低碳淨零解決方案，會員參加踴躍，共有一百多家會員廠商派代表參加。

TYSIA潭雅神工協會今年是第二年舉辦數位轉型輔導專案，去年共有60家廠商接受輔導，跨出數位轉型及低碳淨零的第一步，成果豐碩。擔任今年數位轉型輔導專案主任委員羅佐良副理事長致詞時說，去年的數位轉型輔導專案很感謝楊瓊瓔立委及經濟部產業技術司的支持，以及工研院機械所、智機中心，精機中心的協助，讓60家廠商順利接受輔導。今年要延續去年，而且會做得更好，去年有些在忙或是觀望的會員，也會讓他們跨出第一步，今年的計劃希望大家一起來，讓潭雅神成為數位轉型的亮點。

理事長黃耀德表示，今年將延續去年的輔導專案，除了深化原有的輔導計劃外，我們還希望更進一步，打造出機械製造業專屬的AI知識平台。去年所做的數位轉型主要是在搜集資料，但今年要更上一層樓，除了搜集資料外，還要把資料轉化創造為可用的資訊，利用AI生成技術，運用大型語言模型，再透過我們所建立的資料庫，把機械業需要的專業資訊，融入在這個平台中，會員廠商不僅能因此更快速邁向數位轉型，更可因此結合AI技術讓企業管理更有效率。

祕書長陳政鴻說，潭雅神工協會是一個真正做事、接地氣，而且可以讓產業真正有感，能夠引發共鳴的組織，去年協會舉辦第一次的數位轉型輔導專案，獲得許多廠商熱烈迴響，輔導的成果也很豐碩。今年度除了針對數位化程度相對較低的製造與加工廠持續協助基礎數位轉型之外，另針對已具有一定數位轉型程度的終端業者，新增供應商數位串聯、資安、能耗等進階型數位轉型方案，強化會員廠商數位轉型深度。我們希望每年都能舉辦這樣的數位轉型輔導，讓國內產業提升競爭力，帶動整體經濟成長。