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廣亮慈善與廣亮基金會捐助花蓮災區

  • 工商時報 蔡榮昌
左三起天王星大樓主委王貞云頒感謝狀給廣亮慈善會理事長蔡學而（中）、廣亮基金會榮譽會長許長發及廣亮會員。圖／業者提供。
左三起天王星大樓主委王貞云頒感謝狀給廣亮慈善會理事長蔡學而（中）、廣亮基金會榮譽會長許長發及廣亮會員。圖／業者提供。

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中華民國廣亮慈善會與廣亮社會福利慈善事業基金會展現助人為本的社會服務精神，捐助花蓮大地震災區

臺灣花蓮地區於403大地震中遭受重創，中華民國廣亮慈善會與廣亮社會福利慈善事業基金會展現助人為本的社會服務精神，宣布透過對內會員捐款，展開支援花蓮的災區補助支持工作。

廣亮慈善會理事長蔡學而表示，基於廣亮支持人道、關懷花蓮受災地區的民眾，希望透過捐款能夠幫助災區居民重建家園，度過難關。同時，感謝也感動每一位前線救災人員的辛勞，他們無私地奉獻展現了臺灣社會的團結與愛心。

廣亮慈善會理事長蔡學而指出，本次捐助280萬元，除了天王星大樓、統帥大樓全損戶，計75戶每戶二萬元，其他依災損情況給予適當的補助，如山海觀大樓受損戶107戶，及北濱街、中山路、秀林鄉、華爾街大樓等受災戶37戶，盼望能帶給花蓮災民實質的支持與關懷，協助儘快恢復正常家庭生活。另外，後續並依依據地方政府相關救災計畫，整合廣亮善心資源，提供受災民眾最適妥之收容救助，幫助災民盡快重回正常生活。

這次災難不僅考驗了花蓮地區的抗災能力，也彰顯了臺灣社會的凝聚力和慈悲心。廣亮基金會許長發榮譽董事長也期盼透過拋磚引玉，讓受災居民早日走出困境，也呼籲更多廣亮會員企業和社會各界善心人士伸出援手，待確保安全無虞開放觀光後，一同振興花蓮的經濟及觀光旅遊業。

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