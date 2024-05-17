看好人口紅利帶來消費力 「市心朗朗」稀有店面投資效益高

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桃園市位處高房價的雙北市與新竹、竹北之間，擁有地利之便且交通發達、產業聚落林立，房價卻是北台灣主要都會區之中最便宜，成為磁吸外溢人口的主要原因。根據內政部統計，桃園近6年的淨遷入人口已高達15萬人，其中，生活機能成熟且具備更明顯價格優勢的楊梅區尤其受到青睞，長年位居桃園主要的人口紅利區。

當地房產業者分析，楊梅房價基期低，即使近年區域房價已經補漲不少，但就整個北台灣來看，楊梅的房價仍有很高的 CP 值，總價 1000 萬元左右就能買到兩房（含平面車位）的新成屋，很適合有預算考量的小資族、首購族，目前以新農街、金山街一帶的新建案交易最為熱絡，

此外，楊梅因擁有較大的開發腹地，以及生活機能完善、交通便捷等發展上的優勢，也吸引不少建商到此購地推案，例如由和耀建設推出「市心朗朗」造鎮案，因位處楊梅市中心，預售階段成績就相當亮眼，且該案鄰近火車站、商圈、運動中心等人潮聚集處，近期住家銷售雖已進入尾聲，但建商最新釋出的黃金店面，因總價僅 815 萬元至 1905 萬元，也吸引不少置產族上門詢問。

「市心朗朗」專案經理表示，住家樓下就有店面，住戶就不必大老遠跑去別的地方消費，尤其是像「市心朗朗」這樣位處市中心的4000 坪造鎮社區，店面就格外顯得相當重要。隨著楊梅市中心近期移入人口愈來愈多，也使得店面投資熱度再起，優越的地段、便利的交通，加上完善的機能，吸引人流也為店面效益再加值。

「市心朗朗」共規劃三期，其中一期和二期皆已完售，共 499 戶，三期住家也已銷售超過 80%，未來社區人數上看千人，強大消費力讓社區店面更具投資價值。店面目前可售約20 戶，坪數21至50 坪，方正格局和狹長型格局皆有，設計挑高 3 米 3 至 6 米，室內空間適合多元業種，例如超商、餐飲、教育事業、美甲、事務所等，可發展種類多元。

現場專案經理表示，「市心朗朗」位處市中心地段，距離國道 1 號楊梅交流道約 3 分鐘，可快速銜接台 66 快速道路，車程 5 分鐘則可抵達全新整修的埔心火車站。由於交通路網發達，自行開車20 至30 分鐘就能到竹北，即便房價已站上 3 字頭，與竹北每坪 5、60 萬相比仍有近 2 倍價差，和桃園市中心相比也屬於凹陷區，因此吸引不少來自竹科、湖口工業區，乃至中壢、桃園等外溢客層。

「市心朗朗」專案經理指出，在龐大自住需求支撐下，楊梅租、售市場兩旺，目前三房住家含車位的月租金也已來到 2萬2000 至 2萬3000 元，但若基於長期置產考量，店面租金的成長性勢必遠超過住宅，預計隨著「市心朗朗」二期、三期陸續於今明兩年交屋，投資店面將比住宅帶來更驚人的潛在回報，不失為高通膨時代下的置產首選。