IMF批對陸關稅戰 美辯稱避免二次「中國震撼」

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拜登政府對中國點燃關稅戰火，國際貨幣基金（IMF）16日批評華府此舉扭曲貿易和投資，全球經濟恐因此付出高昂代價。白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）辯稱是必要之舉，避免二次「中國震撼」（China Shock）。

美國總統拜登本周以防低價傾銷為由，宣布對中國七大戰略產業加徵關稅，電動車稅率甚至高達100％。北京當局抨擊美國失去理智，矢言採取反制措施。

對此IMF發言人科扎克（Julie Kozack）周四在例行記者會上指出，拜登宣布的貿易限制措施恐會扭曲貿易和投資，導致供應鏈碎片化，引發貿易報復行動，「對全球經濟來說代價非常高昂」。

科扎克表示，與其對中國產品加徵懲罰性關稅，維持貿易開放制度，較符合美國利益，華府與北京應共同合作化解貿易緊張。

科扎克提到，IMF確認去年全球出現約3,000項貿易限制措施，遠比2019年的1,000項來得多。若地緣政治碎片化嚴重到最壞情況，全球經濟產出將因此減少7％左右，相當於消除日本與德國國內生產毛額（GDP）總額。

面對IMF的批評，白宮首席經濟顧問布蘭納德16日強力回擊，聲稱對中國祭出新關稅，是為避免不公平貿易造成經濟動盪的必要之舉，以防美國近來的製造業及就業成長毀於一旦。

針對中國本世紀初的出口榮景，布蘭納德提到，「我們目睹第一次中國震撼對我們全國工業城鎮的損害」，她對過去未能及時反擊北京的不公平貿易做法感到惋惜。

她表示，如今又看到「中國故技重施，對產能過剩的工業大舉投資，人為低價傾銷產品到全球市場，犧牲其他國家的利益來推動自身成長」。