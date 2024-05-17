輔導會職訓中心榮獲內政部113年上半年替代役績優服勤單位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

內政部(15)日於臺北市客家文化主題公園舉行「113年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，由內政部林右昌部長頒獎表揚，輔導會職訓中心榮獲替代役績優服勤單位，由中心主任關永忠親自前往受獎。

職訓中心係辦理輔導會暨所屬機構替代役專訓專責機構，去(112)年計辦理9梯次、訓練384人； 113年1至5月計辦理3梯次、訓練116人，替代役役男於受訓期間，中心除提供友善住宿環境，並落實執行各項專業教育，由各課程教官悉心教導服役期間專業課程，圓滿完成任務。

112年分發職訓中心替代役役男人數最多曾達到20人，目前為14人，新進役男由中心主任面談勉勵，退役當天由主任公開頒發退役證明書及服務績優獎狀，感謝服役期間之付出及祝福退役後職涯順利；舉辦替代役役男座談，除表達關懷勉勵，宣導替代役法令及防疫措施外，役男之建議均獲回應；辦理理財講座、性平三法修正研習、消防講習及聘請醫師提供健康諮詢服務等，都請役男參加，提供學習成長及維護健康，視役男為中心一份子。另鼓勵役男參與公益活動，展現關懷社會熱忱，捐血人數，112年1-12月計27人次；113年1-5月計17人次。

關永忠主任表示，辦理替代役專訓教育是中心年度重點工作之一，因為役男分發到輔導會後第一印象就是職訓中心，他們在中心所受的專業教育，更是未來在各會屬機構服務能量的重要基礎，對於分發到中心服勤之替代役役男，培養正知觀念及團隊紀律，有助於未來退役後職涯發展，這次獲獎要感謝內政部與輔導會的肯定，這份榮譽也是屬於職訓中心所有同仁，未來將持續推動，讓替代役役男的服勤更有意義。