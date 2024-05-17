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下猛藥救房市 中國人行推四大措施

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中國人民銀行副行長陶玲17日下午在國務院政策例行吹風會上表示，近期中央政治局會議提出統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，人行為加快落實，推出4項政策措施。

一是設立人民幣（下同）3,000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預計將帶動銀行貸款5,000億元。

二是降低全國層面個人住房貸款最低首付比例，將首套房最低首付（頭期款）比例從不低於20％調整為不低於15％，二套房最低首付比例從不低於30％調整為不低於25％。

三是取消全國層面個人住房貸款利率政策下限。首套房和二套房貸利率均不再設置政策下限，實現房貸利率市場化。上述首付比例、房貸利率政策調整後，各地可因城施策，自主決定轄區內首套房和二套房最低首付比例和房貸利率下限，也可不再設置利率下限。

四是下調各期限品種住房公積金貸款利率0.25個百分點。調整後，5年以上首套房個人住房公積金貸款利率為2.85％，可更好滿足住房公積金繳存人住房需求。

陶玲表示，下一步人行將繼續認真貫徹執行大陸國務院決策部署，指導金融機構按照市場化、法治化原則，抓好政策落實落地，推動構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

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