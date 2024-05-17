OPEN MIND舉辦hyperMILL 2024新功能發表暨應用研討會

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OPEN MIND攜手德國設備商羅德斯Roders舉辦研討會，會中提出 hyperMILL 2024 最新版本之 CAD/CAM 軟體解決方案，合作夥伴-羅德斯Roders亦於會中探索高精度五軸銑壓複合加工應用，研討會中並分享兩個案例讓大家看到OPEN MIND如何協助國內業者在不同產業的工廠透過導入軟體在這場自動化革命中大放異彩。

OPEN MIND攜手Roders舉辦hyperMILL 2024新功能發表暨應用研討會，羅德斯台灣總經理林昇平會中簡述羅德斯營運主軸及研討會議題。圖／李淑慧

新版本提供新式車削功能，並且對於演算法做出改善。其使得從CAD資料與CAM編程到最佳化NC代碼的數位流程鏈更具效率。

hyperMILL先前版本已經提供廣泛的車削、車銑和銑削功能與策略。hyperMILL TURNING Solutions的關鍵延伸功能是車床的轉臺支架，凸顯了OPEN MIND推動加工中心數位雙生整合的決心：擁有一個正主軸的車床、一個轉臺以及Siemens控制系統現在已藉由 hyperMILL VIRTUAL Machining的協助映射適用於原始機器的所有刀具。使用者可以在虛擬機械加工計畫工具中，方便地為轉臺配備轉臺支架和刀具，並使用產生的設定進行NC代碼模擬。

擁有堅強的未來：合併成一個名稱的「CAD for CAM」技術

hyperMILL 2024也提供有關「CAD for CAM」各種新功能；hyperMILL可支援以各種不同形式匯入PMI (Product Manufacturing Information，產品製造資訊) 以及 MBD (Model-Based Definition，基於模型的定義) 資料，例如 STEP、CATIA V5、SOLIDWORKS、Creo和Siemens。改善的曲面建模功能，現在可允許使用者透過大量網格曲線產生曲面。另一個重要的CAD技術是改善電極建立策略，現在已可以支援三維熔蝕。

OPEN MIND一直以生產能夠CAD功能與CAM編程完美結合，極具開創性的 CAD/CAM解決方案而知名。將兩方面緊密結合，能夠節省工件處理的大量時間。為了更明確地釐清這點，從2024年版本開始，hyperMILL會將CAD與CAM合併成一個名稱。藉由hyperMILL CAD/CAM協助，該公司將屬於一起的東西聚集起來。創新而且強大的完整 CAD/CAM解決方案結合獨特的CAD和CAM技術，能夠在這兩個領域實現高效能與端對端流程。

OPEN MIND攜手Roders舉辦hyperMILL 2024新功能發表暨應用研討會，與會嘉賓藉此難得機會近距離體驗國際知名廠商之精湛工藝。圖／李淑慧

第一個案例，協仲精機在2020年購置五軸加工機 ，也在同期導入多軸加工軟體hyperMILL，適逢OPEN MIND TAIWAN在2023年第一季發佈了半自動化的編程開發模組，協仲精機決定導入，半自動化軟體模組－hyper MILL懶人包，協仲精機的目標為：導入半自動化的軟體模組，讓編程人員在特定的開發工作上，能節省50％~70％。

OPEN MIND特別說明轉換軟體時可能遇到相關困難以及如何克服：首先，企業主需願意在導入軟體初期給員工學習新軟體的時間。由於員工已經習慣過去的軟體，需要時間適應新編程方式。因此在既有員工的工作安排上，透過良性的工作分配，讓員工有學習新軟體的時間，增加對軟體丶工法的熟練度，漸漸培養出使用新軟體的習慣，讓軟體轉換過程更順暢。

幸好hyperMILL的課程由德國原廠認證的工程師授課，並在授課現場實際操作軟體；加上軟體使用介面友善，容易上手，皆能協助客戶軟轉換更無縫接軌。另外，由於業界缺工的狀況，在培養人才方面確實碰到挑戰。 因此協仲精機決定積極攬才，對外招聘新人加入圈隊，也讓軟體轉換可以更為順暢。選擇hyperMILL主因即是軟體的服務，亦為軟體價值所在，而OPEN MIND在軟體交付後的服務讓協仲精機相當滿意。

自動化懶人包提升了開發能力與生產力，以半自動化的方式，輔助工程師更有 效率地產出程式，協仲精機總經理強調因為看到自動化生產趨勢，該半自動化的模組無疑是個好工具，在銜接自動化的趨勢的目標下，保障適任的員工工作權益下，讓每—位員工的生產力獲得最大程度的提高。此外，hyperMILL在軟體模擬的精準度高 達95%可極大程度保護機台，防止機台碰撞。對於編程人員來說，無疑減輕了許多操作壓力。

第二個案例，為關隆股份有限公司，致力於瓦斯控制閥加工、製造及銷售，並不斷鑽研、提升爐具整體專業設計與瓦斯器具燃燒效率之開發技術；1996年成為台灣首家獲得美國CSA認證之壁爐瓦斯閥及控制，2003年引進義大利全自動精密加工機，隔年成立精密加工部門，2011年通過CSA熱水器測試實驗室，2013年購置Nazak五軸加工中心機。

OPEN MIND攜手Roders舉辦hyperMILL 2024新功能發表暨應用研討會，會中提出hyperMILL 2024最新版本的CAD/CAM軟體解決方案。圖／李淑慧

關隆公司則於會中分享軟體使用心路歷程，闡述關隆選擇hyperMILL主因及軟體如何解決產線上問題，特別是易學易用之特點，讓關隆公司員工無相關技術工程背景經驗小白於3個月內掌握90% hyperMILL功能，以及強大的模擬功能，不會發生撞機情況，增加公司同仁上機信心，而關隆則靠著五軸及軟體，初步實現晚上的關燈工廠，大大提高加工效率

羅德斯台灣總經理林昇平於會中表示，羅德斯Roders以製造錫銅合金器皿起家，至今公司已有200多年歷史，Roders業務包含瓶胚模具及高速加工機等領域，目前Roders瓶胚模具年產量6,000組，廠內建置14台HSC設備，用於瓶胚模具之量產線，更為多家世界知名飲料公司生產瓶胚模具；為了確保客戶品質及精度，現在的Roders董事總經理Mr.JUERGEN ROEDERS決定投注設備研發，HSC(High Speed Cutting,高速切削）技術之發展進一步推進，接下來幾年裡，HSC機器之生產逐漸成為公司最大的業務部門，推升Roders設備成為目前市場上精度最高階的產品；以往在台灣經由代理商提供服務，羅德斯台灣為Roders去年2023在台灣設立的分公司，然而，在台灣過去近二十年在特定行業累積了相當基礎，擁有許多重要的客戶，特別是光學及精密模具產業。

此次，Roders於會中探索高精度五軸銑壓複合加工應用；OPEN MIND為Roders在全球上緊密合作的軟體廠商，而且OPEN MIND軟體與Roders機械整合提供完整解決方案，並於會中分享先進應用趨勢，一般將Roders設定在高階銑床，實際上除了銑床，在Roders機器運作可達臻銑床、磨床、機床量測在機上同時完成之效，如此可為客戶助益更多效益，進而降低成本。