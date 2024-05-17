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從月球觀測天體 日本太空總署籌設「月面天文台」

  • 中時即時 王嘉源
今年1月25日，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布小型無人月球探測器「SLIM」精準登陸月球表面，並公布登月後畫面。（摘自JAXA社群媒體X）
今年1月25日，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布小型無人月球探測器「SLIM」精準登陸月球表面，並公布登月後畫面。（摘自JAXA社群媒體X）

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據共同社報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA，日本太空總署）在17日的文部科學省會議上表示，將設置從月球表面觀測天體的「月面天文台」，預計最快從2028年度開始試驗性觀測。JAXA計畫在沒有大氣的月面上安裝棒狀天線等觀測設備，探測從地球上難以觀測到頻率的電波，努力探索宇宙誕生初期之謎。 　　 從138億年前的大爆炸（Big Bang）後不久，直到誕生發光的星星與星系，宇宙沒有光亮，被稱為「黑暗時代」（Dark Ages），目前尚未被觀測到。如果能捕捉到當時的氫發出的特殊電波，就將成為了解「黑暗時代」的線索。然而在地面上，由於大氣和人類活動的電波干擾，觀測非常困難。 　　 JAXA計畫首先把探測1～50兆赫超低頻電波的約5公尺棒狀天線運到月面，調查怎樣的電波來自哪個方向。還推進開發小型自立式觀測設備，到2030年代把3～10套設備運送至月球背面，提高觀測精度。 　　 月面天文台是美國主導的「阿提米絲」（Artemis）國際探月計畫的一部分。JAXA還將設置觀測月球地震的「月震儀」，探索月球內部構造。此外也將致力於分析月球岩石，或有助於對太陽系的形成過程以及誕生後不久的地球的理解。

去年9月發射升空、JAXA本國自製的H-IIA火箭的無人太空船「月球狙擊手」（Moon Sniper），搭載小型無人月球探測器「SLIM」。日本時間1月20日凌晨00時20分（台灣時間19日深夜11時20分），SLIM成功降落月球表面，這是日本首度登月成功，日本正式成為世界上第5個成功登月的國家。JAXA於25日宣布SLIM精準登陸月球表面，並公布登月後畫面。

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