第五屆大聯大女子高球公開賽第三回合 安禾佑竄升首位

2024大聯大女子高爾夫公開賽今日5/17（週五）於楊梅揚昇高爾夫俱樂部展開第三回合賽程，仗著今日風和日麗的絕佳天候，參賽球員相對於前兩回合的表現皆更為優異。昨日迅速躍升至並列第3名的安禾佑利用舒適怡人的天氣，進一步繳出低於標準桿4桿的68桿成績結束本回合，目前以總桿209桿、1桿之差獨居首位。

早上出發前尚並列第6名的陳萱，則是透過木桿和鐵桿的全面發威，全場打出6鳥1柏忌的67桿，以總桿210桿與泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）一同並列第2位前進決戰日。堪稱本回合表現最搶眼之一的石澄璇結束第三天賽程後於領先榜上大舉攀升7個位置，零柏忌的完美演出助她打出6鳥、單回合全場最佳的66桿，目前以3天總和211桿與李旻並列第4名。原本前半段一度保持在領先位置的王莉甯，則因第10洞的一連串災難，最終繳出70桿成績表後與林子麒暫時並列第6名。

至於晉級第3輪的兩位業餘好手中，林潔恩因第17洞紀錄成績上發生的失誤違反比賽規則，意外喪失參賽資格而提早結束個人本週賽程，目前業餘方面由吳純葳以總桿215桿、暫時並列第15名挺進關鍵最終回合。

眾將成功率大增 安禾佑平常心直上第一

今晨從第一洞出發的安禾佑，首洞便穩穩推進小鳥持續鋪路，前9洞結束讓自己保持在前5名的絕佳排名內，以極為穩定的擊球效率持續處於上風，並且趁著後半段對手遭遇失誤扭轉局面，對此她表示：「今天大家表現變得更穩定，我也比昨天更容易打上果嶺；今天我總共打了17洞的Par-on，其中最滿意的就是長桿的發揮，至於揚昇球場的果嶺，雖然這幾天都不算好處理，但今天總推桿數也能把握，減縮到29推，但這也要歸功於鐵桿能夠留下極接近旗竿位置的推桿距離。」安禾佑第2輪都能在果嶺20呎推桿範圍內穩穩推進，除少數幾洞，如第5和第16洞皆是她這兩天較無法克服的罩門，「這一洞開球平安上了果嶺，而且第一推的球位不會太難，沒想到順草，10多呎的推桿距離推太大力，失擊釀成三推。」即便發生少數失誤，但安禾佑是會把這些不好印象忘記，並且以積極態度前進的人，明天她還是會保持今天該攻則攻，需守則守的策略專注每一次擊球。

全日高達15洞安全上果嶺的陳萱，整回合僅錯失第2洞未能開球上球道，再加上比昨日更優異的28推總推桿數，因而幫助她大幅前進到明天爭冠的有利位置；「雖然後9洞稍微比前半段的推桿球位差了一點，但今天普遍都不算太難，特別是因為都能順利在標準桿內送上果嶺。唯獨第14、15洞果嶺對草紋和路徑的判斷稍微沒那麼漂亮，所以博蒂推桿機會都沒能抓下來，這是今天較不完美的地方。」陳萱賽後總結個人表現。

打了大半場精彩好球的帕查拉朱達則是在今早度過第5洞前的連續柏忌後迅速回穩，後面慢慢收進4鳥，整場共6鳥進帳後送出69桿好成績；回憶今天賽程，她認為今天絕佳的天氣還是為自己創造不少好運：「其實今天出發就推進小鳥而有不錯的開始，第6洞前除與昨天同樣（吞下柏忌）的第2、4洞外還多了第5洞未能推進救Par的失誤，但之後我很快就找到專注力，前進後9洞完全把握住每個平標準桿和推進小鳥的機會。第12洞這4桿洞開始我更能順利將球送上果嶺，尤其第13洞雖然兩推，第一推15呎更是意外推短了，但還是相當輕鬆的以博蒂結束該洞。」帕查拉朱達認為揚昇球場的果嶺要推好很不容易，但她還是會以樂觀的態度專注在每一桿爭取進一步的獲勝機會。

昨日以並列第11名作收的石澄璇，今天零失誤的效率首先要歸功於極高的開球成功率，她本日共15洞標準桿上果嶺，推桿手感也相當良好，進化到全場只花了26推，「除此之外，鐵桿的距離和控球也比前兩天更理想，特別是昨天處理的很棘手的第16洞，主要是今天自己更敢進攻，擊球結果也更為理想！」石澄璇將在明天決賽日拿出更具侵略性的進攻態度，好好為自己收進睽違3年多的生涯第3勝。另一位以T4之姿進入關鍵決賽的李旻，則認為今天自己除收尾洞外，今天都能在果嶺順利推進20呎內的搶鳥推桿，「不少洞旗位都插在果嶺邊邊角角的位置，你當然就不會想朝短邊的區域進攻，因為有可能會遇到很難處理的切球結果，我寧願留在雖然距離洞口比較長但相對安全的位置……主要是我最近狀況並沒有調整到完美，所以這場比較不敢積極進攻，我其實還在調整自己狀況，如果明天感覺更好的話，自然會採取更積極的攻勢。」李旻說。

原本持續處在領先榜前頭的王莉甯，今天則是在Par 3第10洞打進果嶺左側沙坑後，留下沙坑前緣邊坡內的尷尬球位，原本猶豫是否全力強攻的她隨後還是決定請現場裁判裁定同意，罰一桿並選定其他沙坑球位脫離此困境，但儘管充滿膽識想直接切上果嶺卻還是失敗，最後該洞吞了雙柏忌，後續數洞也未能創造更輕鬆的博蒂機會，終場退居第6名結束第3天賽程。同樣以並列第6名挺進最後一輪的林子麒，則認為本場比賽自己能保持在比較正向且良好的心態，不同於昨天尋找安全落點的方式，今天開球木桿和鐵桿都能打出更棒的距離，儘管有兩洞短推失誤造成柏忌，特別是她視為這幾天最大罩門的第17洞發生3推，但絕大部分時間都能打出預期的結果，是林子麒覺得近期內所有參賽經驗中最不一樣的地方。

永續計畫光榮挺進5/18決戰日

大會在大聯大控股提出的「一鳥一樹」方針下，今天第3輪結束再添1鷹216鳥，總計三回合再加上賽前職業業餘配對賽，目前共累積出1093株樹苗，未來將在大聯大控股挑選之土地上為台灣的減碳永續貢獻巨大力量。三回合賽程結束後，明天將有59名球員（含1位業餘選手）進入最後最後一回合。明日賽程亦提供一桿進洞獎（職業選手才可獲得），凡參加本賽事於第2、第4、第11、第16洞，擊出一桿進洞者，不限人數，皆可獲得由大聯大控股提供的獎金新台幣10萬元。

5/18決賽日，將進行電視與網路直播，無法到場的球迷朋友，也可透過MOD博斯高球二台、TLPGA官網與博斯YouTube頻道平台同步播出，賽事直播時間如下：5/18 09:30--13:30 (當天晚上20:00-00:00重播)