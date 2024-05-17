2024第17屆彰化公開賽第二回合

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總獎金台幣350萬元的「2024第17屆彰化公開賽」今天（17日）在風和日麗的彰化高爾夫球場進行第二回合，劉永華揮出低於標準桿四桿的68桿，以兩回合總桿低於標準桿六桿的138桿，暫取得單獨領先地位；李玠柏丶邱瀚霆丶洪健堯丶廖煥鈞及何祐誠五位球員同以兩桿之差的140桿，暫時並列第二位。

林永龍打69桿丶范姜皓詮與謝繼賢都打70桿，三人同以兩回合141桿，暫並居第七。

這項比賽於5月16日至19日在彰化球場舉辦四回合72洞，是彰化球場睽違9年後，連續第二年舉辦公開賽，有來自10個國家及地區144位選手參賽角逐冠軍獎金新臺幣65萬元，亞軍可獲33萬元。

今天兩回合結束，大會取總桿高於標準桿四桿的148桿以內共51位選手，晉級後兩回合決賽。明天第三回合第一組於上午7:00出發，最後一組於 8:25出發，預計下午1點半，比賽結束。

躍居領先的劉永華今天鐵桿與推桿發揮佳，五鳥一柏忌，十八洞有14個洞成功打上果嶺，29推，四個五桿長洞抓下三隻小鳥，其中以第18洞的15呎小鳥推桿，距洞最遠。他說：「今天的鐵桿準度比昨天好，在五桿洞，球都可以打得比較靠近洞。」

他今天的開球狀況也不錯，大部分開球都使用一號木桿，他指出，今天最好的一洞是在第六洞四桿洞，開球偏到右邊，第二桿打上果嶺距洞超遠，大約有30碼，第一推輕了，距洞還有9呎，幸好第二推救帕成功。他去年名列第三收場。

今天打67桿的李玠柏，排名大躍進，自並列第24升到並列第3，六鳥一柏忌，一號木桿丶鐵桿與推桿都打得不錯，十八洞27推，尤其後九洞只有兩洞是兩推，其他都是一推。

他今天一下場第10-12洞就連抓三鳥，其中第11洞三桿短洞一記左到右的下坡36呎長推抓鳥，堪稱今日最佳一洞。回九的第一洞五桿洞一切一推，也是一記11呎小鳥推桿，其他都是四呎內的小鳥推桿，他說：「很滿意今天打出這樣的成績！」

首回合單獨領先的洪健堯今天打73桿，他今天上午自第10洞出發，前九洞三鳥一柏忌，後九洞一鳥四柏忌，全場四鳥五柏忌，四個五桿長洞都把握住抓鳥；他賽後表示，整體表現還可以，只有後九洞揮桿節奏有點亂掉，自第3-6洞連續吞下四個柏忌；他表示，今天揮桿感覺與過程都還好，推桿還行，全場30推。

洪健堯去年以第二名收場。洪健堯曾於2011年以業餘身分，拿下第13屆彰化公開賽冠軍，又於2013年贏得彰化ADT公開賽（第14屆）冠軍，本屆尋求第三冠。

邱瀚霆今天五鳥二柏忌，各桿都表現出水準，尤其推桿手感很順，全場27推，其中第7洞的40呎與第14洞的35呎兩記長推桿抓鳥，另外第二洞三桿洞也是9呎小鳥推桿；木桿開球有11個洞成功打上球道，鐵桿與切桿也打得順手，最後揮出69桿佳績。

何祐誠打出三鳥二柏忌，第13洞打完，抓下三鳥，包括兩個五桿洞第1及第10洞都是一切一推拿下，另外第3洞的24呎長推抓鳥，可惜第14及16洞第二桿擊球距離未掌握好，隨後的切桿也未打出準度，雙雙吞下柏忌，最後以71桿作收。

他指出，其實今天的木桿丶鐵桿及推桿打得都不差，有13個洞成功打上果嶺，全場29推，不過後面幾洞攻果嶺的落點，都不易停球，不但錯失抓鳥機會，果嶺推桿速度也掌握不好，表現不盡理想。

本次比賽參賽的外籍選手有27位，分別來自澳洲丶加拿大丶香港丶義大利丶日本丶韓國丶緬甸丶泰國丶美國，台灣職業選手有109位以及8位業餘球員。

這場今年台巡賽第二場比賽，由彰化高爾夫股份有限公司及TPGA主辦丶彰化高爾夫球場協辦。