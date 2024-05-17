與Hollywood明星同步美麗! Mortiek品牌五月正式登台

想跟好萊塢明星同步美麗嗎？艾美獎(Emmy Awards)一向是美國電視界的最高獎項，等同於電影界的「奧斯卡」，風靡全球的美劇明星們以獲得艾美獎為最高殊榮。第75屆艾美獎頒獎典禮在今一月於美國洛杉磯舉行，現場眾星雲集、星光閃耀 ,許多人不知道的是，隱藏在後台的亮點—「Moritek」來自紐約的保養品牌。「Moritek」應艾美獎邀請，參與了艾美獎後台活動，不僅展示了「Moritek凝時提拉緊緻精華噴霧」明星產品，更有多位明星現場試用，其瞬時提拉效果讓見慣了大場面的大明星們也驚嘆連連，也讓更多人開始關注「Mortiek」。

讓好萊塢大明星驚艷的「Mortiek」 全球熱銷售120萬瓶

第75屆艾美獎頒獎典禮活動當日，多位好萊塢全球電影、美劇大明星在現場體驗了「Moritek 凝時提拉緊緻精華噴霧 」後驚為天人，瞬間因「以秒出發，以天見證」的特色，在好萊塢明星圈打響名號，因為產品成分簡單且立即有感，觸動到消費者。知名藝人錦榮也受邀拍攝美國區域產品平面廣告，至今在全球已售出120萬支產品，總計長度216公里，是420座101疊起來的高度。

聯合瑞士頂尖實驗室 最新科技XEP-018™獨家技術

受到明星偶像青睞的「Moritek 凝時提拉緊緻精華噴霧 」，聯合了瑞士頂尖實驗室「Activen」，創新獨家技術專研XEP-018™訊號科技。Moritek發現，面部的衰老是由內而外的，面部肌肉層的衰老表徵就是不自覺的緊張收縮，進一步影響面部肌膚產生褶皺以及膠原蛋白層的破壞，Moritek率先提出：肌肉放鬆訓練才是解決肌膚衰老的核心主張；針對肌膚衰老原理，以肌肉放鬆為突破口，幫助女性實現安全護膚，美顏煥亮，避免傳統的侵入式肉毒素，不造成肌膚損傷，以噴霧保養的方式，令臉部肌膚壓力得以釋放，支撐肌膚彈性，由此達到淡化皺紋的效果。而其中一項專利胡蘿蔔籽提取物，通過國際先進的低溫萃取技術提取，可幫助提升肌膚緊緻度和亮度。重要的是，產品成分0防腐劑、0香精、0成膜劑等，獲得美國FDA與歐盟雙認證，敏感肌、非敏感肌及妝前妝後皆適用。

今年艾美獎頒獎典禮，多位好萊塢明星在現場體驗了「Moritek 凝時提拉緊緻精華噴霧」後驚為天人 (圖中由左至右為藝人薩米•漢拉蒂 Samantha Hanratty、艾利克斯•布斯汀 Alex Borstein、吉娜•黛維絲 Geena Davis)。圖/品牌Moritek提供

專注純粹美麗 重視天然環境永續

不僅美麗、更要環保！秉持永續經營的理念，Moritek利用替換裝形式來有效减少67%的塑料使用量，在意消費者永續使用。保養應該是簡單的，由獨家頂尖訊號科技，搭配純粹成分和不含防腐劑、不含香料等化學物質，這是重視天然環境的永續願景。Mortiek將立足於台灣本土市場的發展，開拓全亞洲版圖，未來將進入馬來西亞、日本、中國香港等地，並將帶給各個國家地區「可視化抗衰」的全新體驗，顛覆美的新視界！