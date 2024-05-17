聯合國特別代表盛讚伊拉克「潛力無窮」歷史遺留問題仍是艱困挑戰

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聯合國伊拉克問題特別代表普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）對安理會報告時表示，伊拉克是一個充滿潛力的國家，但仍然受到過去動盪遺留問題的挑戰。

普拉斯哈爾特表示，伊拉克過去20年內在基礎建設、經濟改革和區域影響力各方面取得顯著進步，象徵伊拉克正在崛起。然而，該國仍面對腐敗、派系紛爭、司法體系問題和境內武裝分子等各種挑戰。邊緣化和排斥感也在特定群體與地區中蔓延，如果政府不加以解決，可能成為助長海內外緊張局勢的導火線。

她對最近根據反恐法進行的未經宣布的處決有所增加表示擔憂。伊拉克人的基本權利和自由尚未得到充分保障，女性賦權也是一項關鍵問題，他表示，伊拉克人民需要一個積極的、有權能的、受保護的公民空間。

普拉斯哈爾特也提到，今年夏天即將迎來一項沉重的周年紀念。伊斯蘭國的種族滅絕行為已持續十年之久。她期許即將到來的周年紀念不會被遺忘，各方應藉此機會團結一致，齊心協力，以服務人民為唯一目標。

在談到政治局勢時，普拉斯哈爾特指出，2023年12月舉行的地方選舉是一項積極的改變，大多數政府委員會現已開始運作。然而，有兩個省仍陷於僵局，伊拉克議會議長的更換也停滯不前，反映了議會內部的分裂。出於多重原因，她只能強調議長在席位上的重要性，並希望透過即將舉行的議會投票來解決這個問題。

在區域範圍內，伊拉克在防止衝突升級至更大範圍上展現堅定的決心，協助建立更加穩定的安全環境。然而因為境外武裝行動者的存在，發生誤判的風險仍然很高。

她指出，伊拉克國民從敘利亞東北部難民營返回家園的工作已經有所進展，但時間相當緊迫，無限期限制人民的行動將帶來更大安全風險。