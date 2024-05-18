為什麼早上斷食是最佳斷食法？

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為什麼斷食不挑中午或晚上，而要挑早上呢？這跟第一章提到的生理時鐘有很大的關係。

人體在深夜到清晨期間會進行吸收與代謝，即使睡了還是會繼續保持健康。到了早上，活動胃腸來排泄沒有吸收完的殘渣（糞便、尿液、廢物），這時候酵素要養精蓄銳，準備在補充營養的時候上戰場。

身體都要休息了，卻吃了吐司配火腿蛋、米飯配烤魚之類的豐盛早餐。而且早上又匆忙，沒有細嚼慢嚥就吞下肚，吃下大量碳水化合物、蛋白質和脂肪，必須消耗大量酵素來消化，當然只能逼休息中的酵素開工。

而且早上的腸胃還沒有完全清醒，無法發揮全力，這就成了消化不良的主因。

使用酵素同時要消耗大量能量，所以吃個豐盛早餐代表一大早就要消耗許多能量，這當然就撐不到晚上。可以說吃早餐反而讓你一早就沒精神，中午想睡覺，而且怎麼睡都還是累。

另外，吃早餐會造成血糖驟升驟降，更容易肚子餓，午餐和晚餐都會吃過頭。長期浪費酵素，這樣下去當然身體毛病就多，小病變大病。

所以，吃早餐會造成酵素不足，有損健康，如果想要健康，基本上一天只要吃兩餐，早上喝水就夠了。

按照生理時鐘來看，補充營養與消化的最佳時段是中午到晚上八點之間。在這個時段進食，晚上開始吸收與代謝，隔天排泄廢物，才是正確的生理時鐘。也就是說吃飯時間最好在中午到晚上八點之間，正好是午餐與晚餐，吃了也不會對身體造成過度負擔。

如果晚上八點之前就吃完晚餐，到隔天中午之前都不吃飯，那麼就是斷食十六個小時，比半天再長一點。

食物從攝取到消化完成大概需要半天，但如果一天吃三餐，每餐間隔只有五到六小時，上一餐的食物還沒消化完成又要再吃一餐，等於身體不斷在進行消化，那麼就沒有酵素可以分配給代謝使用了。

執行「早上斷食」等於每天都可以斷食半天，休養消化器官，讓酵素有時間做該做的代謝活動，非常合情合理。

如果要清理全身細胞所囤積的髒汙，讓細胞恢復活力，唯一方法就是斷食。法國人認為斷食是相當好的治療方式，稱之為「不用開刀的手術」，我的診所也建議病患執行酵素輔助斷食。

酵素輔助斷食有很多好處。

● 保存潛在酵素

● 讓腸道等消化器官獲得休養

● 清理腸內環境

● 清潔血液，暢通血流

● 提升免疫力

● 排出體內囤積的毒素

● 消除身體的緊繃與痠痛

● 促進呼吸與循環系統功能

● 讓人睡得好，醒來神清氣爽

這些好處能夠大大預防或改善疾病。