華倫巴菲特最棒的演講 四萬名波克夏股東的肯定

1991 年 9 月 4 日，巴菲特在調查所羅門兄弟違規行為的國會小組委員會發表開場談話，他直言不諱地談到所羅門兄弟裡的一團混亂。更重要的是，他談到他重視的商業精神，那是他試圖向銀行灌輸的理念。每年 5 月，波克夏都會在年度股東大會上，播放這段兩分鐘演講的影片剪輯，提醒波克夏的經理人和股東們，公司、子公司和關係企業的每一位員工，都應具備正直和基本禮儀。如果所有公司裡懷抱雄心壯志的高階主管都遵守這些規定，世界會變得更美好。

「首先，我想為我們今天之所以聚在這裡的原因道歉。國家理當要求大家遵守法規，但所羅門兄弟卻違反了一些法規。幾乎所羅門兄弟上下共八千名員工都和我一樣，對此深感遺憾，我代表他們和我自己道歉。我的工作是面對過去和未來。所羅門兄弟過去的所作所為，讓我們八千名員工以及他們的家人蒙羞。事實上，這些員工全都是勤奮、能幹、誠實的人。我想查清楚過去到底發生什麼事，讓少數有罪的人承擔這個污點，為無辜的人抹除這個汙名。為了做到這一點，主席先生，我向你和美國人民保證，所羅門兄弟將全心全意地和所有政府當局合作。當局有權發出傳票的，有權豁免證人，也有權起訴做偽證的人。

我們公司內部的調查沒有這些手段可以用，我們歡迎當局動用權力來查。

至於未來，我們交給本小組委員會的報告，會詳細說明我認為哪些作法可以讓所羅門兄弟在控制和合規程序上，成為金融服務業的領導者。但是到頭來，合規的精神和合規的言辭一樣重要，甚至更重要。我想要正確的用辭，也想要全面內控。但我還要求每一位所羅門兄弟員工，都要要求自己合規。當他們遵守所有規定後，我希望所有員工都問問自己，他們是否願意讓他們打算要做的事，出現在第二天當地報紙的頭版頭條，讓他們的配偶、孩子和朋友看到，並讓一位消息靈通又擅長評論的記者大肆報導。如果他們能夠通過這個心理實驗，就不用擔心我要傳達給他們的另一個訊息：為公司賠錢我可以諒解，但如果讓公司名譽受損，我會毫不留情。」

每年在奧馬哈，當這個演講的影片結束時，四萬名波克夏股東都會報以熱烈的掌聲，熱烈表達他們對於公司經營的共識。

昔日燙手山芋帶來的巨大報酬

隨著所羅門兄弟在 1990 年代中期實力不斷增強，波克夏又花了 3.24 億美元購買其普通股。這 660 萬股的股份，加上特別股附帶的權利，讓巴菲特有效控制 20% 的表決權。1995 年，所羅門兄弟贖回五分之一的特別股，波克夏因此收到一張 1.4 億美元的支票，巴菲特的持股也減少到 18%。1996 年 10 月，又有五分之一的特別股轉換為 370 萬股普通股。

旅行家集團（Travelers Group）是一家保險和經紀公司，想透過收購來成長，並在 1997 年提議收購所羅門兄弟，以此建立起在美國、歐洲和日本少數的大型金融公司。波克夏獲得旅行家集團的普通股和特別股，價值約 18 億美元。因此，在十年期間，波克夏投入了7 億美元到所羅門兄弟的特別股，又投入 3.24 億美元到普通股，並收到 5.92 億美元的特別股股息、1.4 億美元的贖回款、18 億美元的旅行家股票，以及數百萬美元的普通股股息。

波克夏總共投入 10.24 億美元，拿回略多於 25.32 億美元，年報酬率是14.5%（考慮到現金進出的時機），和巴菲特最初的目標相差不遠。

「回顧過去，我覺得投資所羅門兄弟的經驗刺激有趣，同時又有教育意義。我在 1991 到 1992 年間的感覺，就好像一個影評人曾說：『要不是我坐在一個不好的位子，也許我就能好好地欣賞表演，因為那個位子正對著舞台。』」我將用巴菲特要求所有經理人應有的態度，來結束這一章的內容。這是他在 2010 年 7 月 26 日，寫給他出色的經理人團隊的信，他希望他們採取以下的態度：

「這是我兩年一次寫的信，目的是再次強調波克夏的首要任務，並請你讓你的繼任計畫更加順利。我們的優先事項是，所有人都要繼續積極維護波克夏的名聲。我們不可能臻至完美，但我們可以努力做到完美。就像我在這些備忘錄裡說了二十五年以上的話：我們可以承受損失，甚至是很多錢的損失，但我們不能失去名聲，哪怕只是一點點名聲。」

他要求管理人不僅要思考每個行為是否合法，還要思考是否合乎道德。如果他們看到波克夏出現在全國性報紙的頭版，他們會覺得舒服嗎？不可以用「別人都這樣做」來當理由，而且對法官或記者來說這種態度也站不住腳。巴菲特告訴他們，如果有什麼事情讓他們猶豫不決，他們應該和他討論。不過，猶豫不決本身，可能足以顯示應該放棄那件事。

「因此，如果有任何重大的壞消息，請馬上告訴我。我可以處理壞消息，但我不喜歡在它爛了一段時間後才處理。所羅門就是因為不願意馬上處理壞消息，才讓一個本來可以輕易解決的問題，差點變成讓擁有八千名員工的公司破產的問題。」

他繼續說道，在一家有超過二十五萬名員工的企業裡，有人可能會做一些他和其他人都不滿意的事，這是不可避免的。但是，如果迅速果斷地採取行動，他們可以盡可能地減少這種事情。

「你透過行為和言語，把你對這些事情的態度表達出來，這是影響公司文化發展的最重要因素。文化比規則手冊更能決定一個組織的行為。」