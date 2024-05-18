職場4種常見的邏輯問題 文不對題、邏輯架構有漏洞

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拆解關鍵問題

只要設定好目標、設定好關鍵問題，就能進入解決關鍵問題的結構化流程。

詳細的做法將在第 2 章為大家解說，基本上的概念如圖表 3 所示，把解答關鍵問題所需要的問題設定成金字塔狀，仔細拆解用來解決問題的概念後，從末端的問題導出答案，把答案匯總起來，就能回答關鍵問題。

以下將再次為各位說明這種方法論為什麼重要。我在第一線進行顧問諮詢的業務中，發現客戶大致會從以下四個邏輯層面的角度提出質疑。

第一種是「問題或觀點文不對題」的狀況。

第二種是「邏輯架構有漏洞」的狀況。

第三種是「邏輯過於跳躍」的狀況。

第四種是「事實不可信」的狀況。 以下分別帶大家依序來看。

四種主要的「邏輯毛病」

第一種「問題或觀點文不對題」的狀況，是指沒有回答到客戶想知道的事。

以前面的中小型企業的例子來說，課長想知道的是「為了提升 20％的業績，該怎麼找到主要的目標客層，該怎麼對那個客層發動攻勢？」，所以如果回答「導入○○這種 SaaS 型的數位行銷工具」，就屬於文不對題的狀況。

這種狀況與其他三種狀況比較起來，「根本」的部分就錯了， 所以無論根據再怎麼細緻的解析，提出再宏大的概念，對交辦工 作的人來說，反而是最沒有意義的情況。

第二種「邏輯架構有漏洞」的狀況，是指在傳達訊息時沒有掌握到應該要處理的問題。

以上述課長與股長的例子來說明，雖然明確設定了「為了提升 20％的業績，該怎麼找到主要的目標客層，該怎麼對那個客層發動攻勢」的關鍵問題，卻只做出「應該直接登門拜訪」的結論， 沒有討論到在網路上打廣告之類的方法，即屬於這種狀況。

第三種「邏輯過於跳躍」的狀況，說得更直接點，就是「思考脈絡有缺失」。

沿用前面的例子，假設打動目標客層的手段分成訪問型營業（推式策略），以及在網路上刊登廣告（拉式策略），沒有先討論優先順序如何安排，就匆忙做出「應該更重視在網路上刊登廣 告」的結論，即為「邏輯過於跳躍」。

第四種「事實不可信」的狀況，則是在討論手法的優先順序時，引用數據來佐證哪種方法的營業效率比較好，但那些數據可 能全都來自個人的部落格，未經科學證明，把不可靠的資料拿來用的情況。

在以上四種經常受到客戶指責「邏輯過於粗糙」的狀況中， 只要能好好做到結構化思維，亦即「結構化問題」，就能避免前 3 種狀況「問題或觀點文不對題」、「邏輯架構有漏洞」、「邏輯過於跳躍」發生。