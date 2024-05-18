金價持續攀高 底氣來自何方？專家曝這樣做有肉吃

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市場屏息以待CPI資料 美元105是關鍵！

上週四(5/9日)公布的美國初請失業金人數增加2.2萬，至23.1萬，高於預期21.5萬，同時修正前值20.8→20.9萬，均顯示美國勞動力市場正逐漸放緩，並與月初非農業及失業率資料吻合！

會令市場感到錯愕，並迫使美元指數(DXc1)自高點105.76下殺至105.17，跌幅達0.55%最主要的原因，除了升至去年八月以來最高水準之外，更重要的一點是，在本次數據之前，過去三個月初請失業金人數始終保持在20.0至22.2萬人之間，人數大幅增加，是否暗示景氣風向變壞、變差？美聯儲是否繼續放緩降息腳步，才進一步加劇美元疲軟？

隨著美國勞動資料都指向潛在的修正，預料將會反映在本週三(5/15)發布的通脹資料中，目前美國三月CPI資料為3.477%，距離2%的目標似乎離得更遠些。截稿前，透過芝商所美聯儲觀察工具，用於即時瞭解FOMC利率變動的最新概率顯示六月利率繼續維持在5.25%-5.50%，代表降息無望。筆者透過資料觀察，預料本次的CPI資料將會略高於前值，預測值為3.512%。

總體而言，美元是外匯之母，美元的漲與跌，將影響其他貨幣、商品價格的走勢，因此交易者應密切關注105.50水準，一旦CPI公布後，高於前值，代表利空美元，美元指數(DXc1)將朝105.00方向挺進，反之，若CPI公布後，低於前值，則代表利多美元，美元指數(DXc1)將朝105.80方向邁進。

黃金價格持續攀高 底氣來自何方？

交易者常以為黃金價格的漲勢，都來自地緣戰爭的影響，尤其上周「以色列打擊拉法東部，停火談判無果而終」讓許多交易者誤會是唯一導火線，是避險情緒的產生，紛紛進場追高黃金！

首先，這種見到黑影就開槍的交易風格，最終會讓自己吞下慘痛的代價，其實有沒有避險情緒的產生，第一時間可從SPDR黃金ETF(GLD)看出，它是由道富環球投資管理與世界黃金信託服務公司(World Gold Trust Services)於2004年推出，目前是全球最大的黃金ETF，極具參考價值。

截稿前，當前總持倉約831.92噸黃金，市值約634.49億美元，從圖示可以清楚看到近期趨勢為量縮(橘色柱狀條)、價漲(紅色條)，量價不同步，是明顯的背離訊號，屬於利空黃金。此外，值得留意是上週五收盤單日湧入1.45噸的黃金(約US$1.21億)，可以解讀黃金主力對於CPI資料抱持懷疑的態度，也間接驗證我對CPI的預測。

其次，想掌握黃金真正的底氣，就必須留意黃金COT的持倉報告，透過筆者獨創的資料研究顯示，截稿前，黃金主力攜手小量進場做空(黑色線)，與黃金SPDR ETF一模一樣都出現背離訊號，透過黃金兩大籌碼的解析，非常清楚看到黃金主力的操作手法方向一致，短期看空黃金，縱使黃金逆勢漲上去，也是明顯的誘多格局，倘若交易者持續追高，將有機會成為主力鐮刀下的韭菜！

目前，在CPI公布前市場預期CPI為3.4%，比前值3.5%還要低，投資者的解讀：「通膨降低，等於利多美元，等於利空黃金。」但進一步解析，當通膨降低，市場會期待美聯儲啟動降息，則解讀方式為：「預期啟動降息，等於利空美元，等於利多黃金。」正因為有利空黃金也有利多黃金的解讀方式，正是主力想營造出的假象，讓韭菜戶盲目追風跟單，摸不著主力的真正思維與格局，希望藉由筆者的主力籌碼分析，帶投資朋友一窺國際頂級黃金主力的操作手法，更容易掌握本次的CPI策略規劃。

最後，歐洲央行(ECB)於上週五(5/10)公布的最新會議紀錄顯示，由於歐元區通膨率在2025年可望回落至2%的目標水準，因此官員認為六月會議上宣布降息25個基點是「合理的」政策，此舉將背離美聯儲可能在更長時間維持高利率的政策路徑，卻也意外激勵歐洲指數全面上揚，其中領頭羊德國指數(GER40.I)上漲0.7%，創歷史新高18865.75點，將誘使更多資金湧入歐洲市場離開黃金，這也是非常利空黃金的因素之一。

看懂主力掌握風險 也能穩健吃上一波行情肉

綜合上述籌碼解析，明白黃金主力對於CPI公布前夕的布局，縱使黃金價格有微幅上漲，切莫大膽追高，須提防冷箭射出，套在高處。反觀只要資金管理好，這波漲勢都是非常好進場做空的策略，近期黃金每一周波動落在63.18美元(每盎司，下同)，以截稿前，黃金收盤價2359.87美元，縱使上漲到2400美元，波動也才僅僅40美元而已，倘若主力誘多韭菜成功後，不排除主力的鐮刀目標將落在2338至2320美元區間！

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／康帝