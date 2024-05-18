AI雙題材帶動 分析師看漲這檔

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法人預估2024年下半年起，華碩將進入數年的新成長周期。估今年EPS32.5元，本益比16倍。前二個月打出W型大底，跳空越過頸線後，留意5/14跳空缺口若沒回補，仍可多方操作。

華碩(2357)以生產個人電腦主機板起家，其後延伸到筆記型電腦、無線網路、3C消費型電子領域，以自有品牌行銷全球，目前為全球第五大PC廠，產品結構PC、手機佔55%，板卡、伺服器佔42%、AIoT佔3%。

去年通膨升息影響，上半年PC處於調整庫存狀態，下半年才開始回溫，全年營收4823億元，年減10.2%，EPS 21.4元，來到今年第一季，PC需求仍然平淡，公司因庫存調整、管控費用得宜，第一季營收1141億元，季增2%、年增11%，擺脫庫存的陰霾。

經營AI伺服器有成 第二季出貨季增逾一成

展望第二季，PC出貨將季增10%~15%，零組件出貨較上季持平，伺服器方面，去年底僅佔營收5%，今年第一季提升至10%，其中，AI伺服器佔7成8成左右，主要出貨給地區型CSP，顯示華碩在AI伺服器經營有成，公司有信心延續第一季的YoY倍增的成長動能。

去年12月，英特爾發表第一顆AI CPU處理晶片之後，各家品牌商磨刀霍霍研發AI PC，華碩也積極備戰，將在5/21新品發表會推出搭載高通以安謀(ARM)架構打造的驍龍X Elite處理器的AI PC產品，並於六月台北電腦展期間展出AI PC全系列產品，搶佔消費者目光。

大摩預估今年AI PC滲透率8% 明後兩年將飆至30%和50%

市場普遍認為，疫情間購置的PC進入汰換周期，加上微軟將於2025年停止更新支援Window 10，將帶動商用換機需求，AI PC於下半年推出正好搭上換機潮，大摩預估，今年AI PC滲透率8%，明後兩年分別飆升到30%和50%，有助於品牌、組裝及相關零組件營收成長。

為了迎戰AI PC浪潮，華碩提高策略備料，庫存水位從去年第四季的1163億元，提升到今年的1282億元，主要是預期DRAM價格上漲提早備料，公司認為AI PC相對於傳統PC成本增加100美元至150美元，有利於終端價格調升，對獲利有正向幫助。

由於華為MateBook X Pro搭載Intel Core Ultra 9晶片，算力達34 TOPS，外傳美方有意管制Intel處理器供貨華為，此事若成真，將對華為產生災難式影響，而台廠宏碁、華碩有望搶到2%、約500萬台的市場份額。

根據Canalys統計，2023年大陸PC出貨量4120萬台，由聯想稱霸，市佔38%、華為排名第三，市佔10%、華碩排名第四，市佔7%，市場傳出華為自研處理器晶片，但只聞樓梯響，到目前並未端出自家晶片。

法人預估，在AI伺服器、AI PC雙重帶動下，2024年下半年開始，華碩將進入新的成長周期，並維持數年。預估今年EPS 32.5元，本益比16倍。華碩股價在前二個月打出W型大底，截稿前，以T字線跳空漲停，收512元，一舉越過前高，未來幾日留意5/14跳空缺口是否回補，若沒回補，仍可多方操作。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／蔡武穆