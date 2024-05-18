戴雲發｜人老屋更老 居住安全要看2點

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台灣人民雖歷經大大小小地震，每當「國家級警報」響起還是人心惶惶，近日花蓮強震後震出台灣斷層隱憂，台灣四大地震帶，包括台南與嘉義六甲斷層、北部山腳斷層、花蓮外海隱沒帶，及花東縱谷斷層。

其中，全台斷層中最需特別留意的正是大台北盆地下方的「山腳斷層」，由於斷層貫穿整個台北都市區，人口密度高又包含多數交通建設，往北還經過大屯火山群，又加上台北盆地土質鬆軟，當盆地效應、土壤液化及多數不耐震老舊建築這三者同時存在時，地震力受盆地影響將更聚焦且震動時間將會拉長，地震強度也會明顯放大。

另外也有學者指出，自2000年至今，台灣及周邊地區已經發生了31個規模６以上的強烈地震，其中71%在東部，西部地區僅佔29%，地震能量的紓解東部多西部少，台灣西部發生大地震的風險機率不容忽視。

台灣屋齡高、不耐震的老舊建築遍地可見，經內政部房屋稅籍統計資料顯示，台北地區超過三十年的老屋更高達七成，對於這些危險不耐震的老屋如同和大地震賽跑。發哥(戴雲發)更指出，台灣不僅住宅老化，人口老化問題也很嚴重，天災對於建築與生活的安全已受到民眾高度關心，尤其是對危險老舊建築物抗災抗震能力的疑慮，及缺乏消防安全設施，隨著高齡化社會來臨，應特別關注建築物的「結構安全」與「消防設備」，降低不可預期災害所引發的危害。

建造更安全建築 免於地震恐慌

老舊房屋不安全的原因，在於早期設計法規與施工品質不夠完善，結構分析程式計算工具也比較不足，有些甚至是用手計算的，不僅耐震程度不合現行規範，其結構韌性不足難以抵抗強烈的地震搖晃，當超出建築物可以忍受範圍時，房子就會倒塌。加上混凝土也有使用年限，會受到風化和中性化等影響，造成建築物抗壓抗震能力逐漸下降。因此，老舊不安全的建築更應加速進行危老都更重建，建造更安全的建築才能免於地震的恐慌。

針對台灣建築的「結構安全」，事實上，台灣法規幾乎每年都有在做修正，當然在重大公共意外發生時，改變幅度跟方向會較大，而耐震設計規範的演進，是經過一次次地震災害的慘痛經驗與教訓。目前台灣建築的「結構設計標準」已經足夠符合抗震安全的程度了，但「施工品質」的部分是業界最難做到的！

「結構設計」、「施工品質」缺一不可

為確保居住安全真正獲得保障，「設計」及「施工」必須同時兼顧且缺一不可。設計台北101大樓的永峻工程顧問甘錫瀅結構技師曾說，「設計與施工必須相互匹配，最怕的是設計上的要求比較高、提升更高的耐震級數增加鋼筋用量，但在工地現場卻無法落實，導致偷工減料，整體品質下降、耐震程度降低，後續造成的傷害則更大。」

發哥強調，絕對不是有用鋼筋就一定安全，惟有將每根鋼筋的施作位置及彎鉤都做到精準定位，每根鋼筋的強度才能有效完整發揮，建築才能真正安全。倘若放一堆鋼筋在不對的位置或在該有的接合或彎鉤沒做到位，就沒有辦法讓這些鋼筋真正發揮力量強度。鋼筋施工不到位時，不但對建築安全沒有幫助，一味提升耐震係數、增加鋼筋數量，有時反而會因為鋼筋太密造成混凝土澆置不易而產生蜂窩現象，及增加建築結構本身重量，嚴重影響建築整體耐震能力，對建築安全而言，反而未蒙其利先受其害。

創新系統化、工業化施工 將人為疏失降到最低

現今鋼筋工程已有更安全、更好，且優化傳統RC、傳統SRC工法的方式，解決傳統施工民眾所擔心無法控管品質的困擾，透過創新系統化、工業化的施工方式，不僅將人為疏失降到最低，更可以將施工品質完全確實做到設計者所規劃的要求，同時積極落實建築安全品質透明化執行，讓建築從源頭就把品質蓋好，工地現場也可舉辦觀摩會公開施工品質給一般民眾檢視，讓消費者在買房時真正買得安心、住得放心。

地震是台灣人民不可避免的宿命，地震過後，每次都會帶來巨大的財務、生命的損失，防患於未然並做好充分的準備，是居住在地震帶的我們必須面對的課題，民眾更應對於自己的居住安全進行反思，千萬別輕忽地震對建築物所造成的影響。

文／戴雲發