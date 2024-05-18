中國低價搶單 電池大廠立凱血淚教訓：90％戰友已陣亡

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全球歷史最久的磷酸鋰鐵（LFP）電池材料商立凱電能科技（5227），成立於2005年。

自從2013年股票上櫃以來，立凱已經連續虧損11年，主因就是中國同業憑藉政府給予的優渥補助，大開產能後以低價搶奪全球市場，打亂市場秩序，把各國同業打得落花流水。

其次，北京以政策豎立市場壁壘，讓外國電池廠商無法進入中國市場，本土廠商卻挾著政府資源，在全世界搶單，導致許多各國同業最後活不下去，關門大吉。

立凱電能創辦人暨董事長張聖時指出，沉睡多年的美國終於覺醒，除了封殺中國獲得先進半導體技術，也將鋰電池列為要打擊中國的「神聖不可侵犯領域」。

他認為，在美中爭霸背景下，台灣相關廠商「一定要加入美國隊」，或是加入由美國、日本、南韓及歐洲組成的聯盟，才能有一線生機。

謝金河：凡是中國以產能低價搶單的產業 莫不成為慘業

財信傳媒董事長謝金河在周日（12日）播出的數字台灣節目中指出，從面板、LED（發光二極體）、太陽能電池模組到電池，只要是中國大開產能後，以低價搶食全球市場的產業，無一不成為殺戮戰場的慘業。

以台灣的電池正極材料廠為例，2004年就有16家，當時國內產業界都寄予厚望，沒想到在經過中國的血腥殺戮後，如今只剩下兩家。

而且即使是還苦撐經營的立凱電能，也已經多次增資。

專利戰+政府補貼 中國有計畫地扶植本土電池產業

立凱電能創辦人暨董事長張聖時在節目中坦言，在中國的殺價競爭壓力下，「90%的戰友（同業）已經陣亡！」

他回顧，在2016年以前，立凱電能都是全球最大的磷酸鋰鐵（LFP）電池材料商，之前中國主要是投入三元材料電池（包含鎳、鈷及錳或鋁等三種金屬元素的聚合物）。

然而，中國政府從2012年就開始有計畫地進軍磷酸鋰鐵電池產業，首先是取消磷酸鋰鐵電池技術在中國的各項專利（在中國境內無效），變成外商必須支付高昂權利金，陸廠卻不用付半毛錢。

中國第二步是提供大量政府補貼給相關本土廠商，「它打開一個市場，不准外面的人進來，然後大量補貼（陸廠）」，例如中國電動車龍頭比亞迪，2023年拿到的政府補貼高達735億台幣！

「中國在整個電動車跟鋰電池的補貼，達到5.6兆台幣！」

比亞迪去年獲得官方補貼 高達735億台幣！

這麼做的結果就是，到了2023年中國的磷酸鋰鐵電池產量達160萬噸，比三元電池高出一倍。「中國最大的廠商一年出貨50萬噸，是立凱的一萬倍！」

「中國的做法就是，我做大以後，就反過來威脅你（歐美），由我來定價，它創造一個你不可進入的門檻，你再也不想進來了。」

「中國是刻意創造一個門檻，讓全世界進不來，它就壟斷這個市場。」

張聖時也提到，美國終於醒過來，把半導體及鋰電池視為「神聖不可侵犯」的蛋黃區，不僅將中國廠商利用政府補貼申請的美國專利均視為無效，而且不准中國電池廠商去美國設廠。

張聖時：台廠機會在全球大聯盟

在美中互相封鎖對方電池技術的背景下，台廠的機會在哪裡？答案就在中國以外的全球大聯盟。

張聖時說明，美國有市場、有補貼、有貿易壁壘（針對中國）；日本及韓國有三元電池的技術；澳洲有鋰礦及稀土。

「所以，台灣現在的角色開始去扶持、去供應美國及歐洲，在鋰鐵電池的所有解決方案，不是只有（立凱採取的）IP授權模式，還包括我們告訴你怎麼量產。」

「要靠聯盟，要靠大家一起，台灣、美國、日本、韓國一起努力，去對抗中國的經濟侵略。」

文／劉煥彥