Uber Eats併購台灣foodpanda！熊貓母公司背後打什麼算盤？

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根據《財訊》雙週刊報導，Uber Eats今（14）日宣布，將以9.5億美元，併購德國餐飲外送集團Delivery Hero旗下foodpanda台灣事業。事實上，為了簡化公司營運，提升獲利能力，Delivery Hero早就開始「調整」亞洲業務。

亞洲市場雖大，但競爭極為激烈，想從中獲利，並非易事。早在2016年，Delivery Hero便撤離中國，接著又在2021年底，退出日本市場。

2023年8月，Delivery Hero執行長奧斯特伯格（Niklas Östberg）表示，Delivery Hero已「稍微撤回」對亞洲市場的投資，更專注於創造獲利。

在亞洲各國紛紛擺脫新冠肺炎疫情、陸續解封之後，foodpanda在東南亞的業績成長，就陷入停滯。

疫情解封衝擊業績 縮減亞太地區團隊規模

2023年9月，Delivery Hero證實，正針對出售部分東南亞foodpanda事業，進行談判，擬將新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸和寮國的foodpanda業務「整包」賣出。據傳，潛在買家是新加坡叫車服務巨頭Grab，交易金額各界說法不一，但大約為10至11億美元左右。

與此同時，Delivery Hero也藉由裁員，縮減亞太地區foodpanda工作團隊規模。公司方面稱，裁員是為了「精簡營運」。

2023年底，Delivery Hero釋出關閉位於土耳其和台灣的科技中心，以及將調整Delivery Hero柏林（Berlin）總部員工人數的消息。

今年2月，Delivery Hero坦言，關於出售部分東南亞foodpanda業務的談判，已經終止；不過，Delivery Hero並未把話說死，強調仍持續評估，能為股東創造價值的「潛在替代方案」。

台灣foodpanda業務 比東南亞「整包」更有吸引力

《財訊》雙週刊指出，歷經退出中國、日本市場，藉由裁員精簡亞太地區foodpanda工作團隊規模後，2023年，Delivery Hero讓東南亞市場業績達到損益兩平，但為了實現獲利，Delivery Hero勢必要有進一步行動。

如今，Delivery Hero宣布，以9.5億美元，將台灣foodpanda外送業務出售給Uber，顯見在市場上，台灣foodpanda業務，似乎比東南亞7國「整包」、據傳要價10至11億美元的交易，更具吸引力，成交後，或許能更快讓Delivery Hero創造獲利。

《財訊》雙週刊分析，Delivery Hero上季營收年增21％，來到30億歐元（約32億美元），預計2024會計年度全年營收將成長18％至21％，優於先前預估的15％至17％。

foodpanda台灣業務出售給Uber後（該交易預計2025上半年完成），Delivery Hero營運表現能否持續成長？接下來，又會如何「處理」東南亞foodpanda業務？仍是市場高度關注的焦點。

文／林信男