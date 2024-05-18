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日立永大電梯呼籲預防提升安全性 提供舊大樓安全解決方案

  • 工商時報 郭靜芝
日立永大電梯表示，此次403地震受到影響的電梯僅有793件，且出動9百餘位第一線服務人員在一週時間進行全面性修復。921大地震之後日立永大電梯就針對讓電梯具備較佳的耐震能力及較少的災損，提出相關因應方案。圖／日立永大電梯提供。
日立永大電梯表示，此次403地震受到影響的電梯僅有793件，且出動9百餘位第一線服務人員在一週時間進行全面性修復。921大地震之後日立永大電梯就針對讓電梯具備較佳的耐震能力及較少的災損，提出相關因應方案。圖／日立永大電梯提供。

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0403花蓮強震後，全台開出130件紅黃單危險建築，讓危老議題備受重視，不僅台北市長蔣萬安宣示進入「大都更時代」，內政部也通過《都更條例》修正草案擬放寬容積條件。而日立永大電梯近日則常接獲客戶詢問「想增設或更新電梯的緊急應對系統」。

日立永大電梯表示，這次0403當日花蓮強震中，與公司仍在維修保養合約期間並受到影響的電梯為793件(約佔1.2%)，多數問題為安全保護機制作動，藉由日立永大電梯原廠龐大後勤維修人員，9百餘位第一線服務人員在一週時間左右，讓受影響電梯恢復，少數個案在不影響日常搭乘下(2部電梯以上)，待客戶評估維修情形中。

而在強震過後，台灣建築的危老問題再度成為全民焦點，以台北市為例，30年以上老屋就有65.5萬棟，占全市逾7成，台北市長蔣萬安宣示要進入「大都更時代」，盼透過容積獎勵、將防災思維導入居住生活體系、建立社區防災體系，及讓議員與里長加強與住戶溝通，提高市民都更意願。內政部更於5月9日通過《都更條例》第65條修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，希望藉由增加容積誘因來加速民眾都更意願。

日立永大電梯補充「S(安全)>>L(法規)>>Q(品質)>D(交貨期)>C(成本)」一直以來是公司最為重視，長期以來依循日立總部耐震設計及工法，從設計源頭考量電梯安全，921大地震後，於2003年參與成功大學建築研究所學術研究，並於國家地震工程研究中心實驗，以模擬不同震度下，相關導軌及支架設計參數，讓電梯有較佳的耐震能力及較少的災損。

另外，全國（包含離島）至今已有7千餘台加入日立永大物聯網IoT系統服務，並每月持續增加中，除了可以一年365天、每天24小時執行遠程檢查、收集和監控電梯即時運行數據，並將這些數據的分析結果與過去累積的數據進行比較，可以主動捕捉故障跡象並進行預測性維護。更重要的是配有地震管制設備者，可在地震發生第一時間偵測地震波，當達一定強度地震時，電梯系統自動緊急停靠最近樓層後開門以確保安全，待乘客撤離後，電梯將於地震結束後60秒自動恢復正常運行，大幅縮短地震停機的恢復時間；當震度更大時，為確保電梯運行安全，電梯將停止服務，需待原廠保養人員檢查後，方能開放使用。當住戶因地震被困在電梯車廂內時，若有裝設物聯網IoT系統服務也可利用車廂內的緊急電話與勤務中心保持雙向聯繫，一切的相關遠端監控設備，只為了提供客戶更安全、安心的搭乘服務。

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