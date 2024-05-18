日立永大電梯呼籲預防提升安全性 提供舊大樓安全解決方案

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0403花蓮強震後，全台開出130件紅黃單危險建築，讓危老議題備受重視，不僅台北市長蔣萬安宣示進入「大都更時代」，內政部也通過《都更條例》修正草案擬放寬容積條件。而日立永大電梯近日則常接獲客戶詢問「想增設或更新電梯的緊急應對系統」。

日立永大電梯表示，這次0403當日花蓮強震中，與公司仍在維修保養合約期間並受到影響的電梯為793件(約佔1.2%)，多數問題為安全保護機制作動，藉由日立永大電梯原廠龐大後勤維修人員，9百餘位第一線服務人員在一週時間左右，讓受影響電梯恢復，少數個案在不影響日常搭乘下(2部電梯以上)，待客戶評估維修情形中。

而在強震過後，台灣建築的危老問題再度成為全民焦點，以台北市為例，30年以上老屋就有65.5萬棟，占全市逾7成，台北市長蔣萬安宣示要進入「大都更時代」，盼透過容積獎勵、將防災思維導入居住生活體系、建立社區防災體系，及讓議員與里長加強與住戶溝通，提高市民都更意願。內政部更於5月9日通過《都更條例》第65條修正草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象，希望藉由增加容積誘因來加速民眾都更意願。

日立永大電梯補充「S(安全)>>L(法規)>>Q(品質)>D(交貨期)>C(成本)」一直以來是公司最為重視，長期以來依循日立總部耐震設計及工法，從設計源頭考量電梯安全，921大地震後，於2003年參與成功大學建築研究所學術研究，並於國家地震工程研究中心實驗，以模擬不同震度下，相關導軌及支架設計參數，讓電梯有較佳的耐震能力及較少的災損。

另外，全國（包含離島）至今已有7千餘台加入日立永大物聯網IoT系統服務，並每月持續增加中，除了可以一年365天、每天24小時執行遠程檢查、收集和監控電梯即時運行數據，並將這些數據的分析結果與過去累積的數據進行比較，可以主動捕捉故障跡象並進行預測性維護。更重要的是配有地震管制設備者，可在地震發生第一時間偵測地震波，當達一定強度地震時，電梯系統自動緊急停靠最近樓層後開門以確保安全，待乘客撤離後，電梯將於地震結束後60秒自動恢復正常運行，大幅縮短地震停機的恢復時間；當震度更大時，為確保電梯運行安全，電梯將停止服務，需待原廠保養人員檢查後，方能開放使用。當住戶因地震被困在電梯車廂內時，若有裝設物聯網IoT系統服務也可利用車廂內的緊急電話與勤務中心保持雙向聯繫，一切的相關遠端監控設備，只為了提供客戶更安全、安心的搭乘服務。