5月美債宜抱緊 進場日股好時機 Feat.滙豐銀行

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道瓊工業指數5月16日盤中一度衝破4萬點，美債10年期殖利率5月至今也呈現回落走勢，國際股債重現雙多氣勢，5月市場走勢不再糾結，資產管理專家祭出二大策略：債券部位抱好抱緊，善用便宜日圓把日股買好買滿。

5月功課：美債抱好抱緊 日股買好買滿

5月市場行情沒有預想的清淡，美股道瓊工業指數16日一度攻破4萬點，債券指標美國10年期公債殖利率則是快步回落到4.37％，市場觀測美國聯準會Fed今年降息機會正在加溫，滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱Victor指出，考慮到美國經濟韌性以及核心通膨僵固性，滙豐銀行目前預計聯準會今年「只會在9月，進行一次25個基點（0.23個百分點）的降息」，而降息進程將持續進行，屆及2025年總共降息75個基點（0.75個百分點）。

李勝凱應工商時報【市場觀測站】PODCAST的邀請，在本周六（5/18）晚間7點開播的節目中，為聽眾解析近期市場走勢，尤其是歷經4月惡夢般的全球股債大修正，工作重點就是為財管客戶配置資產、掌握穩定投報率的李勝凱，在此時提出的投資策略，顯得特別重要。

首先是債券部位，5月份美國FOMC會議如預期連續第六次會議將聯邦基金利率目標範圍維持在5.25％～5.50％不變。Fed主席鮑爾表示，鑒於目前的政策立場是限制性的，Fed不太可能進一步升息。李勝凱指出，Fed可能需要更長的時間才能在通膨上獲得更強的信心，才得以開始降息。

FOMC同時宣布，將從6月開始放慢資產負債表縮減的步伐，將600億美元/月上限，下調為250億美元/月。意即保持市場資金的暢通，美國財政部也重申未來幾個季度美國政府沒有增加發債的需求。李勝凱直指，「升息風險降低」以及「發債量減少」，對債券部位就是利多訊號，實際上，近日10年期公債殖利率走跌明顯，大有揮別4月間逼近5％的恐慌，「美國10年期公債目前已經處在交易區間的上緣。」

李勝凱建議，投資人可以繼續透過優質的投資等級債券鎖定當前具吸引力的收益率，聚焦於10年左右到期的金融債以及美國投資級公司債，為今年晚些時候的降息做好準備 。

由於今年來債券價格下跌，第一季沒有賣掉的投資人心裡嘀咕「早知就先賣」，李勝凱提醒，不該把債券當股票進進出出操作，債券布局的目的在於「收益＋保本」，雖然暫時沒有價格上的資本利得，但仍然十分確定會有利息收益，尤其10期公債殖利率一旦升過4.6％，更不是減碼時機。

而更不聰明的投資策略則是留在現金部位，李勝凱強調，債券為資產配置中重要的一環，無論是保守型或積極型投資人，都應該在投資組合中為債券預留位置。同時，債券不僅是可靠的收益來源，同時也可以平衡投資組合的整體風險。

放眼今年下半年，相對於Fed的降息預期，日本的升息預期使得投資人開始擔心日本股票是否會陷入利空。4月份日銀（BOJ）會議，上調日本今明兩年核心通膨預估值至2.8％、1.9％；滙豐集團因此預期BOJ今明兩年將各升息15及50bp，政策利率將來到0.25％、0.75％。李勝凱表示，雖然日本進入升息循環，但仍為實質負利率，民眾理財重心由儲蓄轉向投資。於此同時，日本政府修改投資法規，今年起永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利及資本利得稅，鼓勵一般民眾投資。

在日本政府修法喚醒民眾參與股市之前，股神巴菲特早自2020年開始布局日本，購入伊藤忠、丸紅、三菱、三井物產和住友商事等五大日本商社股票，持股比例由5％一路上升。在今年2月份波克夏致股東信中，巴菲特提到公司對日本企業的投資，大部分資金為透過發行日圓債券籌集，目標最終能持有五大商社各9.9％的股份，4月發債消息或已暗示巴菲特將再次進場股市，4月日股修正給了重視價值投資的波克夏公司絕佳的買進機會。

由於日圓對美元匯率約在155，國人也掀起便宜日圓的投資潮，對於日股的利多產業類股，滙豐預期在淨利息收入的帶動下，日本銀行業獲利將強勁復甦，其次，全球企業在AI以及自動化領域的投資趨勢將持續支持日本相關科技、工業類股獲利表現。