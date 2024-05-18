外資520前卡位 台積電、廣達、藥華藥等15檔扮領漲指標

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15檔外資卡位總統就職演說利多

台股17日以21,258點收盤，迎接新總統賴清德時代的來臨。法人盤點半導體、AI、生技醫療、特用化學、綠能儲能等逾十項產業，為新政府新發展重點方向，篩選外資在520前夕卡位的個股，計有台積電、廣達、藥華藥等15檔，有機會引領台股更上一層樓。

賴清德上任後的台股焦點不只「五大信賴產業」，統一投顧董事長黎方國認為，作為第一位理工背景（醫學）的民選總統，賴清德更重視數字及科技產業發展，例如能源問題受到更多的重視，新任經濟部長郭智輝熟悉半導體及特殊化學領域，因此看好半導體、AI、綠能儲能、生技醫療、資安、特化等產業的表現。

520就職演說傳出將延續民進黨維持兩岸和平穩定現狀的內容，引起各界矚目，這將有利觀光、旅遊及航空產業，相關類股都蓄勢待發。第一金投顧董事長陳奕光指出，新政府遞出橄欖枝的機率高，有利於兩岸紅利概念股發揮，並看好大都更題材、生技、金融、AI、半導體股等類股。

隨著美國降息預期升溫，美股多頭氣盛，22日將有輝達財報公布，市場正面看待，然520將至，市場觀望氣氛轉濃，但外資17日仍買超台股13.43億元，累計連六天買超1,308.28億元，陳奕光認為伴隨輝達財報看好，AI概念股17日由廣達、技嘉等領頭轉強，6月、7月還有生技展，整理已久的生技股也將適時強攻。

如依投資專家看好產業，搭配外資17日大買進行選股，包括台積電、廣達、藥華藥、國碩、崇越等15檔，將扮演下周台股衝刺後520行情的指標股。

半導體及AI兩大族群，是法人一致看好的雙核心，外資積極加碼，其中台積電已獲外資連六日買超逾5萬張，聯電也獲得外資連三日買超4.5萬張；AI股重量指標廣達近來獲得外資大舉回補，16日雖轉賣、17日旋即回頭敲進16,853張，攜手技嘉、勤誠等個股齊揚。

先前股價較無表現的生技股，17日強力表態，藥華藥、健喬、太景*-KY、生達、保瑞、神隆、松瑞藥、國光生等同步大漲，外資也積極加碼，上市生技股指數大漲2.79％、上櫃生技股漲幅也達1％以上。（相關新聞見A3）