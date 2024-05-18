賴清德上任 接手推4工作

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新總統520上任日期將屆，總統蔡英文表示，她和台灣人民共同寫下歷史，促進國家整體發展，對比八年前「留下一個更好的台灣」，她並留下一句話：「希望台灣是團結的台灣」；副總統賴清德則說，蔡英文點亮台灣，交出一張漂亮成績單，任內台股大幅成長，而對新政府而言，兩岸和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題，四項工作會繼續接手推動。

蔡英文是17日出席「總統府歡送會」時，做了上述表示。她說，八年前她負起人民期待和託付，也帶著許多改革信念，走進總統府。八年來，經歷無數挑戰和考驗，也見證台灣進步和改變。她和行政團隊一起努力推動產業升級、穩定經濟；用心建設台灣，提升競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，為下一代打下堅實的發展基礎，她會繼續在不同的角色上，跟大家並肩前行。

賴清德致詞時表示，在國際上，面對COVID-19百年大疫、中美貿易戰衝擊、俄烏戰爭影響及中國持續打壓等嚴峻情勢，蔡英文讓國際社會看見並肯定台灣，也讓台灣走上國際舞台的中心；國內議題方面，2016年上任時，面臨許多燙手山芋般的沉痾，如年金改革、性別平權、經濟轉型、能源轉型、轉型正義及軍事改革等，都逐一化解，贏得國際社會的肯定與支持。台股也大幅成長（約較2015年底上漲1.6倍），年均經濟成長率超過3.1％，位居亞洲四小龍第一名，八年來持續調升勞工基本薪資並為軍公教加薪，經濟成果讓全民共享。

賴清德說，蔡總統最近接受媒體專訪時提到，還有四項未完成議程，包括兩岸的和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，新政府會繼續接手。