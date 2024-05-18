蔡英文執政八年 台股寫7紀錄

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蔡政府執政八年台股刷新七大紀錄

蔡英文總統任內最後一周市場資金全力抬轎，台股17日早盤急拉衝21,346點再掀高潮，然受美股前日收黑、新台幣重貶影響，加權指數終場翻黑下跌45點，雖未能寫單周連五日創高略有遺憾，但執政八年來，寫下累計大漲逾萬點、漲幅名列為全球主要股市第四佳等七大紀錄，平均每位投資人大賺373萬元。政策作多股也蓄勢待發，替準總統賴清德接任進行鋪路。

盤點蔡政府執政八年來的台股表現，共刷新七大紀錄，包括：加權指數期間大漲13,162點並創歷史新高21,515點，漲幅162％，排在費城半導體、那斯達克、印度NIFTY之後，為全球主要指數第四，2023年11月暌違31年指數超車港股、八年來日均成交量2,348億元且今年來日均值4,048億元均創高、上市櫃總市值突破70兆大關至74兆元、權王台積電股價856元創新高、ETF檔數252檔且資產規模飛越5兆元等。

回顧2000年來三任總統執政期間台股表現，蔡政府這八年台股狂漲13,162點，遙遙領先陳水扁執政的上漲175點與馬英九的下跌1,199點，2000年後台股收復萬點與2024年站上2萬點大關都發生在其任內；成交量能方面，台股日均值2,348億元，均較馬英九、陳水扁時期的999.31億元及957.82億元高出1倍以上，今年來更衝破4,000億元，有望再締新猷。

台股連四日創高後，17日拉回45點或0.21％收21,258點，成交量縮至4,235億元近八日最低；三大法人同步買超金額雖縮減但未收手、齊加碼93.89億元，其中投信轉買超並擴大到4月22日以來最高的72.42億元；外資縮減買超至13.43億元，但連六日加碼1,308.28億元，自營商買超8.04億元，連二買；至於八大公股行庫則終止連五賣，轉為買超13.41億元進場撐盤。

此外，內資積極點火中小型股，催動櫃買指數逆勢上揚0.38％，法人分析，台股多方節奏掌握得宜，有利520後行情發展。

準總統賴清德接任後能否「守護多頭」，受到市場放大檢視，但展望520新官上任「蜜月行情」，過去十年520後十天漲率達9成、後20天漲率也有8成，加上全球製造業景氣復甦、美聯準會9月啟動降息機率高，第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧總經理廖婉婷一致認為，經濟面及資金面均樂觀，看好多頭行情延續。

陳奕光指出，美國10年期債券殖利率4.7％高點不過、新台幣對美元匯率32.65元低點不破，研判台股短線多頭趨勢不易改變，4月10日前高20,883點可視為下檔關鍵支撐，下周指數則將維持在21,100～21,600點高檔震盪，下半年則仍有高點可期，以上市櫃企業今年獲利年增近23％估算，最高將戰22,053點，但兩岸關係、電力政策走向仍扮演「關鍵變數」。