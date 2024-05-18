陸救房市拚經濟 人行四箭齊發

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大陸17日推措施全力拯救房市

為了提振房市以帶動整體經濟表現，大陸17日連續祭出重磅級政策。中國人民銀行宣布，取消全國住房貸款利率政策下限、調降個人住房公積金貸款利率，並調降首套住房個人貸款最低首付款比例。下午人行加碼宣布，設立規模人民幣（下同）3,000億元的保障性房屋再貸款，支持地方國企收購庫存房做為保障性住房。

消息傳出後，17日陸港股市房地產族群狂飆，多檔房地產ETF漲幅逾8％。A股方面，萬科A、保利發展、濱江集團等超20檔個股直接衝上漲停。港股的大陸房產股全天表現強勢，萬科漲逾19％，融創中國漲逾25％，雅居樂漲逾24％。

綜合陸媒報導，大陸首季GDP年增率雖取得5.3％的「開門紅」，但內需消費受房市拖累低迷不振。17日官方公布的今年前四個月數據顯示，房地產在投資、銷售、融資各項指標持續下滑。

為穩定大局，大陸政府17日上午在北京召開「全國切實做好保交房工作視頻會議」，會後人行隨即宣布三大措施，包括取消全國首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限；自5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

另外，對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例，從不低於20％調整為不低於15％，二套住房則從不低於30％調整為不低於25％。人行上一次調降首付比例是在2023年9月。

17日下午，人行副行長陶玲在國務院政策例行記者會上再表示，擬設立規模3,000億元的保障性住房再貸款，利率1.75％，期限1年，可展期4次。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行等21家全國性銀行。銀行可向各地政府選定的地方國企發放貸款，收購已建成未出售商品房，用作保障性住房。人行按照貸款本金60％發放再貸款，可帶動銀行貸款5,000億元。

人行宣布利多政策後，河南、合肥、成都等地旋即跟進，宣布下調個人住房公積金貸款利率。機構指出，人行政策可直接向開發商注入流動性，改善其財務狀況，並立即消化過量庫存。估計此一政策至少需1兆元，才能產生顯著影響。（相關新聞見A6）