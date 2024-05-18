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準環長彭啟明 實現2050淨零碳排 關鍵在拉高綠能

目前政策很難達到目標，點名美國租稅制度與日本綠色公債，台灣可大膽嘗試。

準環長彭啟明 圖／顏謙隆
準環長彭啟明 圖／顏謙隆

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彭啟明談話重點
彭啟明談話重點

準環境部長彭啟明17日接受本報專訪時直言，以台灣現有的工具，要實現2050淨零目標有相當大的難度，即時面對2030年的目標，也是大挑戰，若要彎道超車、跟上國際淨零腳步，有必要大膽嘗試新的政策手段。

至於新政策將朝那些方向發揮，彭啟明點名美國的租稅政策、日本發行的綠色公債兩大作法，值得台灣大膽嘗試，「那些都會是超過我們想像中的新制度。」他坦言我們不應該走舊的路，因為舊路的減碳效果不見得很好。

依《巴黎協定》，全球碳排量應回到工業革命前的水準，並將全球平均升溫控制在攝氏1.5℃內。彭啟明說，依目前的減碳進度，不只台灣，全世界沒有一個國家能真正達到「2050淨零碳排」目標，全球仍會升溫3至4攝氏度，台灣也不可能獨自完成這個目標，但那是一個理想，仍須積極前進，而台灣要達成淨零目標，現有的工具很難做的到，必須要非常有決心且有毅力，才能往目標靠近。

彭啟明不諱言，氣候轉型就是要靠能源轉型，「綠能是其中的關鍵」，綠能做為是世界能源的新趨勢，這一點不會改變。也因此，台灣「2050年淨零碳排」目標的作法，具體而言就是要把綠能拉高。

彭啟明認為新政府的能源政策，要應用「開放政府」的態度，讓社會大眾瞭解政府的能源結構，讓民眾了解供電穩定的來源、以及能源轉型的目的。特別是綠能的使用與調度，與傳統能源並不相同，但外界對綠能的認知並不普及，包括太陽能、風力、儲能，甚至未來還有氫能等，這些再生能源要如何被運用，政府有責任向外界說明，釋疑後爭取社會支持，讓能源轉型工程走的更順暢。彭啟明坦言，面對擺在眼前的減碳目標，必須要有非常的決心和毅力才能靠近，台灣要跟上國際淨零腳步，就要大膽嘗試新政策手段，不應該走舊的路。

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