用創業家精神 迎接挑戰

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1980年代，對準環境部長彭啟明來說，是一個浪漫年代。在1985年，第一位進入太空的華人王贛駿與6名太空人搭乘搭乘美國「挑戰者號」升空，7天後順利返回地球；1986年4月，哈雷彗星在時隔70多年後，再度回歸地球視野，這些宇宙的壯麗與變化，激起彭啟明對大氣科學的興趣與熱誠。

因為這些事件的激勵，他高中畢業後進入中央大學氣象科學系，展開對未知事務的探索，雖對太空情有獨鍾，但意識到自己對大氣環境的研究同樣抱持熱誠，因此轉投入空氣污染、酸雨、跨境傳輸以及氣候變遷的影響。

學術領域上累積一段時間後，彭啟明選擇了創業之路，一手成立了氣象公司。會選擇創業是因為他想走一條不一樣的路，氣象公司是台灣沒有過的公司，20多年前，也是一種新型態的創業。

過程中，彭啟明認為自己一直保持創業家的精神，不斷勇於挑戰，成立氣象公司後，社會各界對於氣候變遷的議題也開始熱絡，他以企業家的身分，不僅播報氣象，也透過社群平台帶動環境變遷的重視，並固定參與聯合國的COP氣候變遷會議，以行動為綱領，實質做出改變。

彭啟明認為，挑戰來了，就要擔起責任，用創業家的精神來推動業務，環境部過去較難走入大眾視野，但其實有關於環保、垃圾、循環經濟、氣候科學等，都是環境部急需推動的戰略目標。