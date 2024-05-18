推雙首長會議 啟動跨部會綠色轉型

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要達成2050年淨零目標，準環境部長彭啟明17日強調，跨部會的溝通相當重要，他上任後將透過「雙首長會議」來實踐，每月將會與不同部會首長開會擬定淨零、綠色戰略政策。

彭啟明同時透露，產業憂心歐盟碳邊境調整機制（CBAM）恐延伸到電子業，目前還沒到這一步，但為防範起見、環境部將會派一組人馬進駐歐洲，協助台灣與歐盟CBAM的討論、掌握進度，未來也要在美國參與相關的國際組織。

從民間受延攬入閣的彭啟明認為，環境部長是政府的「綠色永續長」，如同每個企業都設有永續長，上任後不只加強與企業的溝通合作，也要建立政府單位間的橫向溝通，打造政府成為一個大平台。

為做好「政府綠色永續長」這個職位，他直言，跨部會的協調非常重要，他雖尚未正式上任，已與金管會、國發會、數發部、經濟部等機構的「準首長們」接觸，展開各項與「綠色」有關的溝通，由於新內閣首長不少來自民間，「都是素人」，所以還滿好溝通的。

彭啟明透露，他們幾位素人首長談好，未來每月舉行「雙部長會議」，環境部可與不同部會首長討論政策與合作項目，例如與金管會、數發部合作推動綠色金融，與衛福部推動綠色醫院，也與經濟部、國發會討論本土中小企業的減碳可行方案等，目的就是要「加快解決問題的速度」。