暌違17年 辜仲諒重返中信金董事會

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辜仲諒 重返中信金之路

暌違17年，中信金控大股東辜仲諒終於重返董事會。中信金控17日公告，董事會通過金控法人董事代表人更換為辜仲諒、吳一揆，其中，吳一揆被推舉為中信金副董事長。中信銀行董事長利明献也在17日請辭、5月24日生效，遺缺由中信銀副董事長詹庭禎暫代。

中信金17日公告，現仲遠投資代表人陳春克、宜詮投資代表人許舒博，法人將改派代表人為中國慈善基金會董事長辜仲諒、中信金前總經理吳一揆，任期至2025年6月16日。

兩位重要人物回歸中信金，引起市場高度關注，一位是中信金重要大股東、曾任中信銀總經理與中信金副董長，另一位曾任中信金總經理，將可能為中信金未來經營帶來新火花。

辜仲諒在2006年卸下中信金法人董事代表人及中信金副董事長身分後，擔任中信慈善基金會董事長，長期投入慈善公益，推動國內體育、藝文及反毒等公益事業發展。據辜仲諒友人表示，辜仲諒此次重返中信金董事會，主要有二大要務，一是繼續以中信集團資源，推動各項公益事業；二是希望今年三三會改選理監事時，能當選理事，重返三三會。二工作將有助提升中信金對外形象及公益色彩、亦善盡社會責任。

市場關注辜仲諒重返中信金董事會後的角色，辜仲諒友人透露，目前辜仲諒並未規劃出任金控董事長或其他職位，現階段就是推動公益與經貿外交為工作重點。

2022年8月1日因家庭因素申請退休的吳一揆，過去就是中信金董事長顏文隆非常倚重的專業經理人，目前家中事務已處理完畢，在中信金強力延攬下，決定重返中信金，擔任中信金副董事長，繼續提供專業意見。

利明献也在17日辭任中信銀董事長、中信銀風險管理委員會委員、中信銀美國子公司CTBC Capital Corp董事長、美國子行CTBC Bank Corp.（USA）董事長、加拿大子行CTBC Bank Corp. （Canada）董事長，本月24日生效，利明献將轉戰東元電機董事長，中信銀董事長由詹庭禎暫代。