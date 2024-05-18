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辜仲諒盼承父業 續走經貿外交路

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子承父業，暌違17年重返中信金控董事會的辜仲諒，心心念念就是先拚重返三三會理事會，三三會首任理事長為已故的海基會董事長辜振甫，亦是辜仲諒的叔公，接替者為中信金創辦人亦即辜仲諒父親辜濓松，對辜仲諒來說，以中信金董事身份參加三三會，意義非凡，不但克紹箕裘，承接父親過去推動經貿外交的理念，中信金也能為國家盡一份心力。

三三會預計今年8月進行理監事改選，辜仲諒原本是以中信慈善基金會董事長身份列入新一屆理事候選名單，但目前經貿組織大多以企業代表身分參加，如三三會的理監事幾乎都是各大上市櫃公司董事長、總經理或董事，代表該企業集團參加，鮮少是以基金會董事長身分，這次辜仲諒重返中信金董事會，就是希望以金控董事身分參加三三會等經貿組織或企業團體，更顯名正言順。

辜濓松不只是中國信託的靈魂人物，更是具國際影響力的企業家、也是傑出的經貿外交家，在政府兩岸事務與國內工商社團活動上都曾扮演重要角色，是國內第一位被外交部特聘為無任所大使的企業家。

不只多次代表台灣出席APEC企業領袖會議，1971年我國被迫退出聯合國、各國紛與我國斷交時，辜濓松以個人的時間、資源及國際人脈關係，積極透過國際經貿組織推動實質經貿外交、維護台灣國際地位，在經貿外交上成就非凡，辜仲諒希望重新以企業經營者身分加入三三會理事會，期盼能繼承父志，讓中信金為台灣盡更多心力。

辜仲諒也將傳承父親辜濓松回饋社會的理念，繼續投入慈善、體育、反毒、教育及藝文等五大公益面，整合中信集團資源，期待能幫助更多偏鄉或弱勢孩子。

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