辜家二少持股開發金逾6％ 市值逼近160億元

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大股東持股陸續揭露。開發金控17日代大股東辜仲瑩公告持股，首度揭露其合計持股近11.06億股，占開發金已發行股份總額6.006％，若以17日股價每股14.4元計算，市值逾159億元。

辜家二少辜仲瑩在2019年重返開發金，接任開發金控旗下中華開發資本（前開發工銀）董事長。過去金控前10大股東都是揭露單一法人或自然人，此次因應證券交易法第43條之1修正案，公司大股東持股要包括配偶、未成年子女及利用他人名義持有者（如投資公司），加起來超過5％均要揭露，辜仲瑩的總持股首次曝光。

據公告顯示，辜仲瑩個人名義持有開發金股數達456.7萬股，占比0.025％；要併計入辜仲瑩持股的興文投資，持有4.8億股，占比2.608％；景冠投資4.41億股，占比2.396％；景匯投資1.8億股，占比0.977％，合計共持有逾11.06億股、占開發金6.006％。

就去年年報來看，開發金前10大股東就包括：興文投資占比2.85％、景冠投資2.55％，景匯投資1.07％。

金管會1月30日修正發布證交法第43條之1，公開發行公司的股東，取得公司股份超過5％但不到10％者，5月10日開始的10天之內，必須辦理初次申報及公告，先前未公開揭露或合計股數的各金控大股東，都已陸續公告。

開發金4月才公布一波高層人事，兩位開發金前總經理回鍋，開發金董事長由王銘陽接任，楊文鈞則接任金控總經理。同時開發金子公司凱基人壽董事長由王銘陽兼任，凱基人壽總經理一職則由曾任中國人壽（凱基壽前身）董事長與總經理的郭瑜玲擔任，凱基銀行董事長由楊文鈞兼任。