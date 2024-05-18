00940新血攤牌 點亮ETF換股明燈

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元大臺灣價值高息ETF00940換股情形

萬眾矚目的元大台灣價值高息ETF（00940）成份股調整完成，共「21進21出」，隨著多檔生力軍上陣，本次入選的新成份股，預料也將是接下來高息ETF換股的熱門標的，有機會「仙人指路」，提前點亮投資明燈。

元大台灣價值高息ETF最新規模1,850億元、受益人數突破百萬，達101.64萬人，其追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」，由臺灣指數公司在17日盤後公布調整結果，新增與刪除各21檔成份股。

元大投信指出，這次調整後指數本益比下降，在台股創新高階段，持續透過價值投資策略，聚焦相對低本益比優質股票的評價面走揚潛力。00940的成份股每年定期審核二次，以5月、11月的第七個交易日為審核基準日，之後間隔五個交易日後生效。

此次成份股新納21檔，包含三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科。

並刪除統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大等21檔，牽動資金約千億規模。

隨著高息ETF換股密集潮登場，00940率先公布換股名單後，後續仍有多檔高息ETF將接力換股。法人指出，由於高息ETF成分股篩選條件相對接近，00940換股成為領先指標，後續投信買超力道值得關注。

關注投信近期對00940成份股變動，買超前五大分別為玉山金、永豐金、長榮航、第一金、華碩等皆是近期盤面人氣指標，期間連續買超逾5,000張以上，後續換股吸金力道可期。