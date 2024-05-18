長榮航客貨運靚 拚賺贏去年

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長榮航空法說會概況

長榮航空總經理孫嘉明17日表示，目前客運、貨運暢旺，尤其貨運價格持續上漲代表市場供需失衡，今年上半年淡季不淡，從旅客訂位及貨運需求來看第三季將旺季更旺，若要戰勝去年的獲利關鍵在燃油價格。

長榮航第一季稅後純益47.12億元、年增4.76％，每股稅後純益（EPS）為0.87元，符預期，燃油占營運成本33％為最大宗。

去年第三季正逢旅遊旺季，長榮航單季營收也確實繳出亮眼成績單，季增9.57％，但單季EPS僅1.1元，較第二季1.11元表現無成長，全因航空燃油飆漲所致，侵蝕掉旺季本該賺到的獲利。

因此，孫嘉明表示，今年獲利關鍵仍看油價，只要維持穩定，獲利希望突破去年。機票價格部分，長榮航企劃副總經理廖至維表示，價格具有僵固性，預期票價將維持穩健。

在航線規畫上，廖至維表示，長榮航獨領風騷西雅圖航線31年後，今年有達美航空、星宇航空、華航等三家航空公司加入戰局，長榮航規畫6～9月在超級戰區增班，從每周七班增至十班，透過加密北美航網，搶攻轉機客。孫嘉明透露，雖然競爭對手增加，但西雅圖航線不會打價格戰。

孫嘉明表示，中轉旅客占長榮航客運營收的3成，其中北美航線占60％，西雅圖航線中有6成為中轉客。同時，依據桃機資料顯示，去年在桃機中轉的旅客，有6成是搭乘長榮航空，凸顯航網綿密的重要性。

孫嘉明表示，目前航次總數回到疫情前2019年的89％，美洲、歐洲超過100％，東北亞達82％，主因日本機場地勤人力不足，港／澳／大陸航線恢復情況落後；不過，因新機陸續加入，座位數增加，整體運能較2019年增加9.4％。

長榮航今年底前機隊87架，已訂購48架客機，包括二架波音787-10、九架波音787-9，以及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo，日前董事會再通過向波音增購四架787-10客機。另外，承租四架A330-300型客機將於2029年租期屆滿歸還。

孫嘉明說，777客機將大改艙進行升級，部分機種新增豪華經濟艙及商務艙，預估將增加商務艙1成以上運力，有利營收。