需求回來了 焦佑倫樂看下半年

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焦佑倫談話重點

華新17日舉行股東會，董事長焦佑倫表示，下半年不銹鋼比上半年及去年同期好，目前需求已經回來，今年包括不銹鋼、鎳金屬、線纜等銷量皆會比去年增加，營業額要看原材料價格，推估今年營收可能與去年持平，長期續朝營收2,000億元目標邁進。

華新去年合併營收1,898.40億元，稅後純益51.34億元，每股稅後純益（EPS）為1.32元，股東會通過每股配發現金股利1.1元等議案，補選一席董事由律師謝文倩出線，不再補選副董事長。焦佑倫強調，華新長期策略是股息每年穩定發放、獲利也要穩定成長。

焦佑倫指出，華新過去五年做了許多重大投資，投資印尼近12億美元，發展鎳相關上游產業；大陸不銹鋼廠價值提升及台灣高雄港建置海纜廠，總計投資新台幣300億元；也斥資5億美元收購歐洲不銹鋼廠及特殊合金企業，五年總投資新台幣近700億元。

焦佑倫指出，過去三年、未來兩年，華新線纜事業共投資250億元，其中高雄海纜廠160億元，預計2027、2028年量產，50～60億元在楊梅興建新商業模式的智能製造線纜廠，提供產業服務等。

焦佑倫指出，不銹鋼事業涵蓋台灣、大陸及歐洲等地，發展以長條棒材為主，華新是大陸以外，全球最大的盤元及直棒鋼的供應商，去年收購英國SMP不銹鋼廠，跨到石油、航太等領域，是華新打入特殊合金市場的跳板。

華新陸續處分美國Borrego大部分業務、關掉大陸南京及東莞銅板廠，致營收減少新台幣千億元；但焦佑倫指出，公司陸續併購歐洲不銹鋼廠，營收又增加千億元，與過去相比，營收結構不同，內容、毛利率、產業及客戶也改變。華新現在先要把投入的設備、收購企業等資本支出做整合，再走下一步。