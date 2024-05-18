東元改選 邱純枝：有信心11席董事全拿

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東元24日將舉行股東會全面改選七席董事、四席獨董，東元大股東、華新董事長焦佑倫17日首度表態，支持現有經營團隊，東元董事長人選則要請教東元集團會長黃茂雄的意見；東元董事長邱純枝則表示，有信心公司提名的11席董事都會全上。

市場預期，邱純枝可望續任東元董座，未來可能循黃茂雄、劉兆凱未做滿三年任期模式，途中接棒給新任董事、現任中國信託商銀董事長利明献。

焦佑倫在華新股東會上表示，東元經營非常好，是很好的投資，而公司派董事改選名單是由大股東共同推薦，經營團隊提的都是一流的人選，從不同領域參與組成多元的董事會。華新持有東元約10.8％股份，是否增加持股，焦佑倫未正面回應，他強調，華新近年本業投資已近700億元，要負責任把投資的本業做好。

邱純枝則是於17日法說會後受訪也說，此次公司派董事提名新增利明献及臺灣金控前董事長沈榮津，主要就是因為他們對能源、重電等產業有一定的了解，尤其是沈榮津之前是行政院副院長，過去在東元業務發展上給很多方向和指導。

對於黃育仁陣營提出「未來東元」，邱純枝則指出，對經營方向建議表示尊重，不過過去三年來黃陣營在董事會也有董事代表，他們並沒有提出相關建議。至於能否續任董事長，她仍維持上次的答案「順其自然，下周就知道了。」

東元第一季因機電系統在大陸及歐洲營收減少、智慧能源工程認列時點差異，導致營收衰退，不過預期第一季將是全年谷底，機電系統下半年將優於上半年，而智慧能源目前在手訂單約250億元，工程認列高峰期落在第二季及第四季，預期三大事業群第二季營收均優於第一季，毛利率維持第一季25.9％相仿水準。

東元總經理范炘表示，機電系統部分，大陸及台灣市場平穩復甦，低壓馬達取單狀況不錯，不過北美成長趨緩，智慧能源去年底在手訂單約300億元，第一季底消化至250億元。