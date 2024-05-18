智慧農業邁向淨零 專家射四箭

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由工商時報、八藝文創諮詢有限公司、萬方國際藝術有限公司、台茂寬騰生技股份有限公司共同主辦的「2024精緻農業論壇」，17日以直播方式舉行。論壇主持人台經社社長孫智麗指出，面對2050年淨零碳排的轉型目標，台灣在農業推動政策上，目前都朝向淨零碳排邁進，因此可望於2040年提前達成淨零碳排的目標。在這樣的架構下，現行推動的四大政策，包括「減量」、「增匯」、「循環」和「綠趨勢」，希望能夠強化農業生產方式，達到固碳創匯的目標。

台灣目前的有機友善種植面積已達1.6萬公頃，超過全國耕地面積2％，堪稱亞洲第一。從減少碳排、永續農業來看，鼓勵有機友善種植，全年減少化學農藥200公噸及化學肥料2萬公噸以上的使用量，進而減少溫室氣體排放，這也是農業生產體系可望提早於2050年前達標淨零碳排的關鍵。鼓勵有機友善農法、減少使用化學農藥及肥料，就能夠減少碳排。

在極端氣候影響下，農業生產也愈來愈困難，因此有賴智慧科技導入農業生產系統，減輕農事者勞力的付出，除此之外，還能精準施肥、施藥，減少水資源灌溉。隨著智慧農業與物聯網的結合，不僅能串接生產到消費資訊，還能讓消費者認識農產品生產的歷程，這也是智慧科技應用的最大優點。

農業部農業試驗所農業化學組組長劉滄棽表示，農業部近八年來應用AIOT技術發展執行「智慧農業計畫」，該項計畫也已在2023年進入第二期，第一期後期時也提出農業物聯網、智慧農業擴散等相關計畫，希望將智慧農業的成果落地擴散，推廣給更多農民應用。

在科技技術應用方面，可以看到監測、感測系統等逐漸使用於農田蒐集環境溫度、濕度、土壤酸鹼度等數據，再透過演算法及科技模式，整合成可提供農民用藥用量的建議，為節省農藥達到最佳的效果。

在IOT相關發展技術上，如何導入進農業精準控制生產過程，減少對環境衝擊，保障農民健康，讓消費者安心且有信心，是農業部近年來發展智慧農業期盼達到安全、高效、低風險的目標。