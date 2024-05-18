SCFI重返2,500點關卡 中遠洋航線運價普漲

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上海運價指數（SCFI）17日重新站上2,500點關卡，上漲9.32％至2,520.76點，達近20個月來高點，不僅主要航線歐洲、美東、美西持續走揚6.31％、8.34％、14.39％，南美、西非、南非航線各周漲22.43％、22.25％、26.65％，中遠洋航線幾乎普漲。

另大陸歐線集運期貨報價近期波動，市場傳出主要受到達飛（CMA）亞洲-地中海BEX2航線復航蘇伊士運河等消息面影響。國內多位法人認為，考量紅海危機難解、達飛公司背景（創始人家族跟伊朗友好）等因素，該航線復航不代表近期局勢出現轉折，短期海運業即將復航的可能性不高，市場仍充滿不確定性。

運價由市場供需決定，但深受地緣政治影響。近期貨量優於預期，多家航商、貨代業界研判，除了景氣回升、補庫存，地緣政治緊張等不確定因素，亦可能迫使客戶拉高安全存量，並提前出貨，都有助支撐運價上行。

近期市場另個焦點是罷工，加拿大國家鐵路公司與加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司因未能達成新合約協議，近萬名員工組成司機協會投票支持罷工，最快22日行動，規模可能是加國歷來最大，加國政府正採取行動因應。

貨代業者粗估，加國貨量雖然不多，但可能影響美國線，尤其走IPI、RIPI進出口美國鐵路的貨物，可能轉移到美西南、美東進口，增加運輸壓力。馬士基等航商已通知，將優化北美西岸港口，在接下來四次航行將塔科馬港做為美國進出口鐵路的臨時港口。

SCFI在7日的報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價3,050美元，上漲181美元、周漲6.31％；到地中海每20呎櫃3,957美元，上漲42美元、周漲1.07％。上海到美西每40呎櫃運價5,025美元，上漲632美元、周漲14.39％；到美東每40呎櫃運價6,026美元，上漲464美元、周漲8.34％。

上海到南美線（桑托斯）每20呎櫃運價6,686美元，上漲1,225美元、周漲22.43％；到西非（拉各斯）每20呎櫃運價4,605美元，上漲838美元、周漲22.25％；到南非（德班）每20呎櫃運價3,365美元，上漲708美元、周漲26.65％。