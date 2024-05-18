半輩子都在中鋼！翁朝棟退休 最欣慰的是這件事

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中鋼董事長翁朝棟18日退休，他表示，在中鋼44年3個月，半輩子都奉獻給中鋼，最欣慰的就是確定了「二軸三轉」的轉型目標，並訂定中鋼10年計畫，讓中鋼的減碳強度甚至超過歐盟。

翁朝棟表示，退休後將繼續擔任鋼鐵志工，並多花時間陪家人，也相信中鋼接棒的團隊會做得比他更好。

翁朝棟5月初獲得經濟部准許退休，17日是上班的最後一天，他接受本報專訪時感性表示，自己在中鋼44年3個月，等於半輩子都在中鋼，「相信下一棒會做得比我更好，一棒接一棒，完成中鋼轉型。」

翁朝棟說，他2016年回到中鋼，前一年大陸就出現供過於求，所以當他回鍋之後，就積極與團隊討論如何轉型，而且不是中鋼自己悶著頭做，而是要跟日本、韓國的一級鋼廠對標，「他們怎麼做，我們就怎麼做」。

確立了中鋼「二軸三轉」的方向，並要往高值化精緻鋼廠發展之後，翁朝棟進一步要找出中鋼的「最適產量」，並將產線整併、精進，並導入AI來提升生產效率並降低生成本。他說：「我很慶幸幫中鋼做好打底的工作，未來就放心交給下一個中鋼團隊，我對他們深具信心，因這個經營方向是整個團隊的共識。」。

翁朝棟說：「能完成階段性任務功成身退，是我人生最大的福報，謝謝大股東能尊重我的生涯規劃，可以退休好好陪陪家人。」退休之後，翁朝棟還維持台灣鋼鐵公會理事長身分，他表示未來會繼續擔任鋼鐵志工，其餘的時間就在山上跟老婆種菜種水果，不會進入其他公司擔任職務。

翁朝棟說：「一日中鋼人，終生中鋼人，中鋼是我一生懸命之所在，在之後我來去自若，留下最漂亮的身影。」