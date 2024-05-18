降息預期重燃 Fed官員滅火

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美國4月通膨放緩超出預期，重燃市場對降息的期待，但聯準會（Fed）官員相繼潑冷水指出，仍須保持謹慎耐心，目前的數據不足以說服他們在短期內降息，利率尚須維持高檔一段時間，以確保通膨穩定朝向2％目標。

聯邦公開市場委員會副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）日前受訪指出，他承認本周的數據正面，代表物價壓力逐漸減緩，整體趨勢朝好的方向發展。但這位Fed三把手強調，他仍無法確信通膨持續穩定朝2％目標回落，進而調降短期借貸成本。

威廉斯表示，當前貨幣政策得當具「限制性」，沒有理由改變現行的貨幣政策立場。但目前也無緊縮貨幣的必要，澆熄Fed可能須升息壓制通膨的揣測。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）16日則在財經媒體CNBC受訪指出，美國4月份零售數據雖不是特別強，但代表消費支出仍以不錯的步調擴張。何況服務業還會調高價格，他們認為消費者接受漲價，業者將持續調漲到家庭支出縮手為止。

巴爾金相信通膨正在降溫，問題是利率須維持多久才會對通膨產生必要影響，要穩定達到2％目標，尚需多花一點時間。他表示，消費需求再減弱一點，方可將通膨拉回Fed目標。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）16日也不改鷹調，她表示，今年通膨進展仍「令人失望」，在通膨路徑更明朗前，須謹慎將政策利率維持在目前的5.25％到5.5％水位。梅斯特指出，倘若長期通膨預期開始上升，Fed或許得對進一步升息敞開大門。但她與其他Fed官員一樣，認為這並非基本情境。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認同美國4月通膨放緩是一大正面進展，但他語帶保留表示，單一數據不成氣候，一個數據變化不足以決定未來三個月的趨勢。