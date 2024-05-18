歐央官員放鷹 7月沒必要降息

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歐元區多方釋出6月降息訊號，但在此之後的下一步仍有待觀察，歐洲央行（ECB）頗具影響力的鷹派官員17日對外表示，7月份似乎沒有降息的必要。

歐洲央行理事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）接受日經新聞專訪時表示，根據最新的數據和預測，6月可能是適當的降息時機，但接下來經濟前景未明，且抑制通膨的最後一哩路最為顛簸。

儘管先前有ECB官員放出7月也將降息的風聲，施納貝爾對此直言，目前數據顯示，「7月似乎沒有必要降息」。她表示，通膨風險仍偏上行，接下來應該採取謹慎的態度，觀察薪資成長變化，以免過早實施貨幣寬鬆政策，導致通膨目標被推遲，甚至使通膨再次上升。施納貝爾解釋：「我們需要看到通膨下一步的發展，尤其是更具黏性的國內通膨，才能增強我們達標信心，即通膨率最慢將在2025年下降至歐央2％的目標。」

報導稱，歐元區4月份消費者物價指數（CPI）終值為年增2.4％，增幅與3月相同並符合市場預期。核心CPI年增率從3月的2.9％降至2.7％，雖略高於分析師預估的2.6％增幅，仍達到連續9個月放緩。

4月份通膨率中有高達三分之二是由服務業通膨所推動，施納貝爾對此表示，抑制通膨的最後一哩路為一種全球現象，第二輪通膨正影響世界各地的經濟。

同時，荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）等其他鷹派歐央官員也在討論降息，歐洲央行搶在美國聯準會（Fed）之前首次降息的可能性似乎愈來愈高。