應材上季業績靚 財測缺驚喜

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全球半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）16日美股盤後公布財報，上季業績和本季財測皆超越華爾街平均預測，但財測未能滿足投資人的高度期待。

財測未讓投資人驚豔拖累應材16日盤後股價大跌，不過17日早盤股價止跌回穩，勁升1.3％，報216.85美元。今年截至16日收盤，應材股價累計大漲逾32％。

應材預期會計年度第三季（5月至7月）營收約達66.5億美元，優於分析師估計的65.8億美元。調整後每股盈餘預計在1.83美元至2.19美元，基本符合市場預期的1.98美元。

Running Point Capital投資長舒爾曼（Michael Ashley Schulman）表示，應材盤後股價下挫是因為投資人期望看到更強勁的展望，但應材的業績並未削弱半導體晶片復甦題材。

在財報部分，應材年度第二季（2月至4月）營收達66.5億美元，略遜於一年前同期，但高於分析師估的65.4億美元。上季大陸占整體營收比重突破4成，由一年前同期的21％激增至43％。上季淨利達17.2億美元，每股盈餘2.06美元。調整後每股盈餘達2.09美元，超越市場估的1.99美元。

應材的客戶挹注重金投資，以提升人工智慧（AI）晶片產量，市場對半導體設備的強勁需求推動應材業績。應材的客戶包括台積電、三星電子和英特爾等大廠。 應材執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，應材的產品組合讓公司處於優勢位置，在AI、電動車和潔淨能源的長期趨勢下受惠。